Samanyolu Haber /Gündem / AKP- MHP ittifakında çatlak sesler devam ediyor /04 Ocak 2019 15:33

AKP- MHP ittifakında çatlak sesler devam ediyor

Eski AKP milletvekilinden MHP'nin adayını destekleme kararına tepki: Manisa, AK Parti tabanının hakkıdır

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Eski AKP Milletvekili Selçuk Özdağ, AKP’nin Cumhur İttifakı kapsamında MHP’nin adayını destekleme kararı almasına tepki gösterdi. Özdağ, "Manisa BBB kış yaz demeden koşan terleyen AK parti tabanının anasının ak sütü gibi hakkıdır” dedi.

24, 25 ve 26. dönemlerde Manisa milletvekilliği yapan Özdağ, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Açık ara birinci olduğumuz bir yerde BBB nin bir başka partiye verilmesini izah edemiyorum” dedi. Bir dönem Ülkü Ocakları yöneticiliği de yapan Özdağ, eleştirilerine şöyle devam etti: 

“Emeğe saygı adaletin bir gereğidir. Emek verenin lütufa ihtiyacı yoktur. Şehzadeler şehrinin BBB’ı partimizin ve emektar tabanımızın hakkıydı, bu karar doğru olmamıştır, artık olup biteni değerlendirmek tabanımızın vicdanına kalmıştır. 

Susmak ikbal sağlar ama itibar sağlamaz... Yanlışa yanlış diyemeyenler o yanlışın vebaline ortak olurlar. Manisa BBB kış yaz demeden koşan terleyen AK parti tabanının anasının ak sütü gibi hakkıdır.”
Eski vekil Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığını açıklamıştı. AKP, bu kentteki henüz aday göstermedi ancak Manisa’nın Cumhur İttifakı kapsamında MHP’ye bırakılacağı kaydediliyor.

2014 yerel seçiminde oy oranları neydi?
2014'te yapılan yerel seçimde Manisa'da  Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 40,1 oyla 354 bin 801 kişinin oyunu aldı.
AKP ise yüzde 36,7 ile 324 bin 580 oy alarak ikinci parti oldu.
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