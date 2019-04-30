Samanyolu Haber /Gündem / AKP- MHP ittifakı İstanbul'da yeni bir seçim için hazırlanıyor /30 Nisan 2019 08:41

AKP- MHP ittifakı İstanbul'da yeni bir seçim için hazırlanıyor

"İktidar bloku hızla İstanbul’da yeni seçimlere hazırlanıyor; bunun en büyük kanıtı seçimlerden sonra soğutulması istenen 'kızgın demir'in daha da ısıtılmasıdır" .."

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Karar yazarı Taha Akyol, iktidar blokunun hızla İstanbul'da muhtemel yeni seçimlere hazırlandığını iddia etti. Akyol iddiasını ilk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği "kızgın demir" söylemine dayandırarak, "Bunun en büyük kanıtı seçimlerden sonra soğutulması istenen 'kızgın demir'in daha da ısıtılmasıdır" dedi.
 
Akyol'un "YSK ne yapar?" başlığıyla (30 Nisan 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İktidar bloku hızla İstanbul’da yeni seçimlere hazırlanıyor. Bunun en büyük kanıtı seçimlerden sonra soğutulması istenen “kızgın demir”in daha da ısıtılmasıdır.

Ak Parti’nin Kızılcahamam kampında bir defa bile “Türkiye ittifakı”ndan bahsedilmemesinin bir sebebi Bahçeli’nin karşı çıkması ise, diğer sebebi İstanbul seçimlerine hazırlık olsa gerek.

31 Mart seçimlerinden sonra iktidarın hızla ekonomiye odaklanarak “reformlar”ı açıklaması yönünde bir beklenti vardı; TÜSİAD bunu açıklamıştı. Fakat iktidarın gündemindeki birinci madde ekonomi değil, menfur bir saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğradı diye suçlanması...

Bunlar seçim işareti değil mi?

Yoksa İstanbul’u ‘kazandık ama elimizden alındı’ diye bir ‘mağduriyet’ motivasyonu yaratmak için mi böyle yapılıyor?

Siyasette taktikler bitmez, önemli olan YSK’nın neye karar vereceğidir.
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