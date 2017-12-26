Samanyolu Haber /Gündem / Saray, Bahçeli'den kurtulmak için yeni formül buldu!. /26 Aralık 2017 10:58

Saray, Bahçeli'den kurtulmak için yeni formül buldu!.

AKP her icraatını destekleyen MHP ile yaptığı koalisyondan rahatsız

SHABER3.COM

Yeni Çağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan AKP'nin ve Erdoğan'ın MHP ittifakından kurtulmayı planladığını yazdı. 

İşte Takanı'ın yazısından ilgili bölüm.. 

Değiştirilen Anayasa gereği önümüzdeki genel seçimde 600 mebus seçeceğiz. Kime yarayacak acaba?.. 

Ortada parlamenter demokrasi mi kaldı?.. 550 milletvekilinin yapamadığı hangi şeyi 600'lük meclis yapacak?.. Cevap vereyim; Tek bir işleri olacak. Ballı maaşlarını alıp, ballı hayatlarına devam ederken mebus görünümlü saray muhafızları olacaklar!..

R. Erdoğan da, sarayın meclis muhafaza birliğini mümkün oldukça güçlü tutabilmek için gerçekten hummalı bir çalışma yürütüyor. 16 Nisan'a MHP lideri Doktor Devlet Bahçeli'nin üstün gayretleriyle kavuşan ve sonuçlandıran saray, sırtından kamburu atmak için MHP'den gelen "ittifak" ve "seçim barajı düşürülsün" tekliflerine soğuk bakıyor. Bahçeli ile saray arasındaki restleşmeyi bu köşeden sizlere duyurmuştuk... 

Yeni gelişmeler var;Saray, Bahçeli ve tabela partisi haline gelen MHP'yi tamamen sırtından atmak için yeni formüller üzerinde çalışıyor. Eğer, Bahçeli, AKP listelerinden önerilecek yerlerden en fazla 50 mebusluğa razı olmazsa AKP bu sefer CHP ile bir ittifaka girmeyi düşünüyor. Durun bir dakika... Yok, bu seferki seçim ittifakı falan değil!.. Sarayda yapılan son toplantılarda CHP ile Anayasa değişikliği yapabilme formülü üzerinde duruluyor. 

Saray kaynaklarından edindiğim bilgiyi şöyle özetleyebilirim:Değiştirilen Anayasa gereği milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapılması gerekiyor. CHP'ye "eğer erken seçimi çok istiyorsan, seçimden kaçmayın, gel hemen bir Anayasa değişikliği yapalım, erken seçim ile Cumhurbaşkanlığı seçimini ayıralım. Hemen, erken seçimi tek başına yapalım. Ardından zamanında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır. Seçim barajı yüzde 10'da kalsın, seçim sistemine de dokunmayalım" denilecek.  

Bu, şu anda sadece sarayda tartışılan alternatiflerden birisi. Alınmış kesin bir karar değil. Çünkü, Anayasa Mahkemesi'nin referandumu iptal edebileceği de alternatifler arasında. Sarayda bu konuda ciddi görüş ayrılıkları var. MHP ve HDP'nin baraj altında kalmasına kesin bir gözle bakan saray, yüzde 40 civarında bir oyla güçlü bir Meclis çoğunluğu elde etmeyi hesaplıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için 50 artı 1 tehlikede olduğundan  Anayasa Mahkemesi'ne gerek kalmadan formül arayışları gündeme geliyor. "Meclis'te güçlü bir yapıya kavuşalım başkanlık için sonrasına bakarız" deniyor...

Evdeki hesap çarşıya uyar mı?.. 

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