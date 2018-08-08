Samanyolu Haber /Gündem / AKP memur alımında KPSS'yi fiilen ortadan kaldırdı /08 Ağustos 2018 13:01

AKP memur alımında KPSS'yi fiilen ortadan kaldırdı

AKP'nin kamu atamalarını KPSS'ye bakmadan, neredeyse tamamen mülakat ve torpille yapması bir rapora konu oldu.

SHABER3.COM

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi, “Kamuda Mülakata Hayır” başlıklı bir rapor hazırladı.

Raporda, “Son günlerde birçok kamu kurum ve kuruluşunun yeni memur alımlarında ya KPSS sınavından yeterli puan alma şartı istemediği ya da KPSS puanını düşük tutarak sözlü sınavla personel aldığı görülmektedir” vurgusu yapıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle, kamu personel sisteminde zıt denilebilecek iki eğilimin aynı anda gerçekleştirildiğine işaret edilen raporda, bir yandan 2002’de yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’le memurluğa girişte merkezi sınavla personel alınırken, diğer yandan bazı düzenlemelerle bu alımın sınırlandırılarak ya da istisna getirilerek sınavsız işe girmenin önünün açıldığı kaydedildi. Raporda, istisnai kadrolar yoluyla ve yerel yönetimlere tanınan merkezi sınav dışı sözleşmeli personel istihdamıyla kamuda kadrolaşma yapıldığına dikkat çekildi. 

Tüm kurumların uyması gereken genel çerçeve görevde yükselme yönetmeliği de Ekim 2016’da değiştirildi. Daha önceki uygulamada sadece şube müdürü ve müdür düzeyindeki kadrolar için söz konusu olan yazılı sınav sonrasında sözlü sınav uygulaması, şef ve altındaki unvanlara yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamalar için de geçerli hale getirildi. Son dönemde tüm kamu kurumlarının mülakat ile memur almaya başladıklarının vurgulandığı raporda, mülakatın kamuda “belli odakların” yapılanmasına olanak verebilecek bir uygulama olduğuna da dikkat çekildi.

 
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