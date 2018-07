AKP medyasının hedef gösterdiği Akın İpek konuştu... Beni ölüm ile tehdit ediyorlar...

Çarpıtma haberlerin, 15 Temmuz süreci öncesi mal varlıklarına el konulan ve yönetimine kayyım atanan İpek Holding’in AKP iktidarı altındaki Türkiye aleyhinde Dünya Bankası’na başvuruda bulunmasından hemen sonra yapılması da dikkat çekti. Başvuruda İpek Holding 5 milyar doların üzerinde zarara uğradığını belirterek tazminini istemişti. İngiliz yayın kuruluşu The Guardian’da yer alan habere göre, Hamdi Akın İpek’in yönetiminde İpek Yatırım (IIL) başvurusu Dünya Bankası’na bağlı, Washington merkezli International Centre for Settlement of Investment Disputes’ta (Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi-ICSID) görülecek.