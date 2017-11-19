AKP medyasında 'Zarrab davasını ne yapacağız' paniği

Daha önce Rus ‘hayvan terbiyecisi’ olan ve sirklerden çalışan Edgard Zapashny (Edgard Zapaşnim) ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Danışmanı olduğunu söyleyerek röportaj yapan Erdoğan ve AKP Hükümeti’ne yakın A Haber tuhaf haberlerine bir yenisini ekledi.





A Haber, Rıza Zarrab’ın itirafçı olduğu iddialarının güçlendiği bir ortamda ABD’de bir FBI ajanı ile röportaj yaptıklarını açıkladı. FBI Ajanı olduğu iddia edilen Sibel Edmonds röportajda, Erdoğan propagandası yaparak, “Rıza Zarrab’a Erdoğan aleyhinde konuşması için işkence ediyorlar.” dedi. Konuşmasında sık sık ‘Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan” diyen Edmonds’un FBI ajanı olduğu iddiasının yalan olduğu biliniyor.





EDMONDS 2001 SONRASI 6 AY ÇEVİRMEN OLARAK ÇALIŞTI, SONRA ATILDI





A Haber tarafından ‘FBI Ajanı’ olarak tanıtılan Edmonds, 11 Eylül sonrası 6 ay çevirmen olarak sözleşmeli çalıştığı FBI’dan gizli belgeleri dışarı çıkarmak suçlamasıyla atıldı. Daha önce Türk medyasında bir süre adı geçen Edmonds bir süredir AKP'ye yakın medyanın röportaj kaynağı olarak kullanıyor.