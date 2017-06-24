Samanyolu Haber /Gündem / AKP Medyası Yalan haberde sınırları zorluyor /24 Haziran 2017 22:46

AKP Medyası Yalan haberde sınırları zorluyor

15 Temmuz sonrası binlerce insanın tutuklanmasının hukuki delili bulunamayınca havuz medyası kanalıyla oluşan boşluğu ‘üretime’ sokulan yalan haberler doldurulmaya çalışılıyor.

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 Bu kapsamda dün yayınlanan haberlerde, Bursa’daki duruşmalara tutuklu sanık ailelerinin ‘kilitle geldiğini, bunun da sanıkların tahliye olmaları için yakınlarının umutlarını okunmuş ‘kilit’lere bağladığı ifadeleri eşliğinde haberler servis edildi.

Üretilen haberde tutuklu sanıklarda birisinin polisin sorusuna, “Duruşma sırasında dua okuyup üfledikten sonra kapalı olan kilidi açıyoruz. Bu dualarımızla yakınlarımızın tahliyesine karar verilmesini bekliyoruz” cevabı verdiği iddia edildi. Havuz medyası bunu ‘işleri duaya kaldı’ diye yazdı. Habere gerçeklik katmak içi bir kilit A4 kağıda yazılan ‘duruşmaya girmeden önce telefonlarının kapatın’ yazısıyla beraber de çekildi.

Cezaevine görüş için gelen ailelerin eşyalarını koyduğu dolapların kilitleri 

Fakat olayın kısa sürede yalan olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafın duruşma öncesi değil cezaevindeki görüş öncesi çekildiği öğrenildi. Tutuklu yakınları bu fotoğrafın cezaevlerindeki görüş gününe gidildiğinde eşyaların konulması ayrılan dolapların kilidi olduğunu belirtti. Dolapların kilitleri olmadığı için dışarıda getirildiği öğrenildi. Bir tutuklu yakını, “Bu süreçte gelen aile fazla olunca cezaevinde dolap yetmiyor. Bu yüzden getirdiğimiz kilitler boşta kalıyor. Sonra bu kilitler dedektörden geçmediğini için gardiyanlarda kalıyor. Onlar da bunların fotoğraflarını çekip. Haber yaptırmışlar.” açıklamalarını yaptı.

İşte o haberler;






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