Samanyolu Haber /Gündem / AKP Medyası Amerikan ürünlerine vergi istiyor /13 Ağustos 2018 08:28

AKP Medyası Amerikan ürünlerine vergi istiyor

Yeni Şafak, ABD'nin ünlü markalarına yüksek gümrük vergileri konması yönünde çağrı yaptı. Haberde, "IBM ve Apple gibi bilgisayar markalarıyla, IPhone gibi telefon markaları ile Caterpillar gibi iş makinesi markalarına karşı ağır gümrük vergileri koymalı" dendi.

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Yeni Şafak'ta, Türkiye ile ABD arasında yaptırıma varan krizle ilgili olarak yayımlanan haberde "ABD Başkanı Trum'ın biz zat yönettiği ekonomik saldırılara Türkiye, vergi silahıyla karşılık vermeli. Türkiye pazarından büyük pay alan ABD'nin ünlü markalarına yüksek gümrük vergileri koymalı" çağrısı yapıldı.

"Türkiye pazarından büyük pay alan ABD'nin ünlü markalarına yüksek gümrük vergileri koymalı. IBM ve Apple gibi bilgisayar markalarıyla, IPhone gibi telefon markaları ile Caterpillar gibi iş makinesi markalarına karşı ağır gümrük vergileri koymalı" denen haberde özetle şunlar yer aldı:

"Çünkü ABD ile ikili ticaretinde Türkiye, lüks yaşam malzemeleri başta olmak üzere bilgisayar, telefon, kozmetik, yat, tekne, otomobil, yarış arabaları, bilgi işlem makineleri, iş makineleri gibi ürünlerde yılda yüz milyonlarca dolarlık açık veriyor."

"Apple marka bilgisayar ile aynı gruba ait IPhone telefonları ve Caterpillar marka iş makineleri her yıl Türkiye'den yüz milyonlarca dolarlık satış yapıyor. Akıllı telefon piyasasında en çok satanlar listesinde orta sıralarda yer alsa da IPhone, akıllı telefon piyasasındaki gelirlerin yüzde 80'ini kapıyor. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı okyanus ötesi ekonomik saldırıda; kamunun alması istenilen ek gümrük vergilerinin yanısıra tüketicinin de ABD ürünlerini almayarak ülke ekonomisine destek vermesi bekleniyor."
"Sanayicinin de ham madde ve ara mal temininde yurt içine yönelerek Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık mücadelesine destek vermesi gerektiği belirtiliyor. Geçen yıl 8,5 milyar dolar olan ABD'ye ihracatımız ise yılbaşından bu yana ciddi oranda arttı. ABD, En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz üçüncü ülke."
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