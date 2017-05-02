Samanyolu Haber /Gündem / AKP markete kayyım atadı! /02 Mayıs 2017 10:10

AKP markete kayyım atadı!

Mardin’de, Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım kapsamında el konan markete AKP MKYK Üyesi Zeynep Alkış atandı. Zeynep Alkış görevi kabul etmedi.

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Kayyımlı parti devleti!

Hukuksuz KHK'larla el konan Mardin Kızıltepe'deki Sezer Gıda adlı markete, kayyım heyeti atandı. 

Atanan isimlerden biri de, AKP MKYK Üyesi ve Mardin Kadın Kolları kurucusu Zeynep Alkış oldu. Özgeçmişine göre ticari deneyimi olmayan Alkış, imam hatip okulu ve ilahiyat fakültesi mezunu. Halen Makedonya'daki bir üniversitede hukuk eğitimi gören Alkış, AKP'nin 2'inci Olağanüstü Kongresi'nde MKYK'ye seçilmişti.

ALKIŞ: HABERSİZ ATANMIŞIM

Zeynep Alkış, süpermarkete kayyum olarak atanması konusunda yaptığı açıklamada “Ben talep etmedim. Böyle bir atama yapılmış. Kayyum atanan yerlerde partimiz, güçlü isimlerin bu işleri yürütmesini istiyor. Ben aynı zamanda hukukçuyum. Ancak bu görevi kabul etmedim. Etik olarak doğru bulmadım. Çünkü o marketin sahiplerini tanıyorum” dedi.

TİCARİ DENEYİMİ BULUNMUYOR

Zeynep Alkış'ın özgeçmişine göre, ticari deneyimi bulunmuyor. Siirt doğumlu olan 39 yaşındaki Alkış, imam hatip lisesinden sonra Anadolu Üniversitesi İlahiyat Bölümünü bitirdi. Töre Cinayetlerini Önleme ve Kadın Potansiyelini Değerlendirme Derneği (TÖRKAD) Başkanlığı da yaptı. Siyasi hayatına ise Refah Partisi Hanımlar Komisyonunda görev alarak başladı. Daha sonra Fazilet ve ardından da AKP'ye geçti.

Alkış'ın kayyım olarak atandığı Sezer Gıda'ya, Hizmet Hareketi'ne finans kaynadığı sağladığı gerekçesiyle Ağustos 2016'da operasyon yapılmış, 7 firma yöneticisi tutuklanmıştı.
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