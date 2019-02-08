AKP’liler yine camide seçim propagandası yaptı





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve AKP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Takva’nın vatandaşla sokakta konuşmak yerine camiyi tercih etmesi tepki topladı.





İnsanların dini duyguları üzerinden siyaset yapan AKP’nin eski bakanlarından İsmet Yılmaz, Sivas’ta AKP Gençlik Kolları üyelerinin sorularını cevaplarken AKP’nin adayı Hilmi Bilgin’e oy vermenin “Ruz-i mahşerde (kıyamet günü) Beraat belgesi (kurtuluş)” olacağını söylemişti.





Bu sözler kısa sürede sosyal medyanın gündem olmuş ve çok sayıda kişi Yılmaz’ın bu sözlerine tepki göstermişti.