Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Yeneroğlu'ndan şaşırtan açıklama /30 Temmuz 2019 20:19

AKP’li Yeneroğlu'ndan şaşırtan açıklama

AYM'nin barış akademisyenleriyle ilgili verdiği 'hak ihlalidir' kararıyla ilgili konuşan AKP İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, “AYM’nin kararı kendi içtihatlarının ve özgürlükçü hukuk devletinin gereğidir. Herkesi bağlar” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin barış akademisyenleri ile ilgili verdiği karar hakkında açıklamalarda bulundu.

Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attıkları için KHK’lerle ihraç edilen ve haklarında dava açılan akademisyenler hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararına karşı bazı üniversiteler karşı kampanya başlattı.

Barış Akademisyenleri’ne yönelik hak ihlali kararına karşı çıkan ve 1066 akademisyenin imzasıyla başlatılan kampanyanın ardından Yeneroğlu, AYM’nin kararının bağlayıcı olduğunu söyledi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yeneroğlu şunları söyledi:

‘DEMOKRASİNİN ASGARİ TEMİNATIDIR’ 

“Barış İçin Akademisyenler adı altında yayınlanan metni, tek taraflı, ölçüsüz ve insafsız bulmuştum. Terör örgütüne iki çift laf edemeyenlerin devlete çağrısı ciddiyetsizdi. Ancak AYM’nin kararı kendi içtihadlarının ve özgürlükçü hukuk devletinin gereğidir. Herkesi bağlar. Akademisyenlerin katılmadığım görüşlerinin fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi AYM ve AİHM’nin tabiî içtihadıdır. İncitici, yaralayıcı ve tahrik edici söylemlerin şiddeti tahrik ve teşvik etmediği sürece özgür biçimde ifade edilebilmesi demokrasinin asgari teminatıdır.”

‘AYM, KEŞKE GEÇMİŞTE DE ÖZGÜRLÜKÇÜ OLABİLSEYDİ’ 

AKP’nin en çok üzerinde durduğu kelimelerin ‘özgürlükçü ve demokrasi’ olduğunu belirten Yeneroğlu şöyle devam etti: “Keşke AYM geçmişte de özgürlükçü tutumda olabilseydi. Dindarların rejim düşmanı olarak bastırılması, Refah Partisi’nin yasaklanması ve başörtüsü kararı, AYM’nin ayıpları arasındadır. AYM’nin son kararı Ak Parti’nin sessiz devrimlerinin eseri ve özgürlükçü demokrasinin gereğidir. Ak Parti’nin kuruluş bildirgesinde en fazla üzerinde durulan kelimeler özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi. Müreffeh ve güçlü Türkiye ancak özgür ve eleştirel ortamda geliştirilebilir. Ak Parti’nin özgürlükçü, reformcu ve yenilikçi ilkeleri günümüzün de olmazsa olmazıdır. Demokrasilerde devletin terörle mücadele yöntemi elbette eleştirilebilir. Bu özgürlüğün sorgulanması bile ürkütücüdür. Anayasa Mahkemesi özgürlükçü duruşuyla demokratik hukuk devletinin tacıdır. Kararı eleştirilebilir, fakat hedef gösterilmesi demokratik hukuk devletini zayıflatır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’li Yeneroğlu'ndan şaşırtan açıklama Sonraki Haber >>

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:24:27