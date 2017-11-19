Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Metiner: Zarrab’ın canı cehenneme! /19 Kasım 2017 02:14

AKP’li Metiner: Zarrab’ın canı cehenneme!

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab’ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Zarrab'ın canı cehenneme. Zarrab bizim için önem arz eden birisi değildir” dedi.

Best of Reza Zarrab

Bir özel televizyon kanalının canlı yayınına telefonla bağlanarak Reza Zarrab'ın durumuna ilişkin açıklamalara yapan AKP’li vekil Metiner, konuyla ilgili şöyle devam etti:

“Birileri bizim Reza Zarrab’ı savunduğumuzu iddia ediyor. Bu ne büyük bir ahlaksızlıktır ya. Zarrab’ın canı cehenneme. Zarrab bizim için önem arz eden birisi değildir. Elbette ki Türk vatandaşı olması hasebiyle onu korumak kollamak bu ülkeye düşer, bize düşer. Ama bu şekilde Türkiye'ye düşmanlık yapan Amerika'nın da siyasi çevrelerin derin devletinin, gizli NATO'nun da canı cehenneme”

“BU ZARRAB’IN KİŞİSEL SUÇUDUR”

Türk Dışişleri'nin ABD'ye iki kez nota vermesine neden olan Zarrab için Metiner, “Tut ki Amerikan ambargosu delinmiş olsun. Bu Zarrab’ın kişisel suçudur” dedi.
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