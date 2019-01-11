Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li meclis üyesinin evinde 40 kayıtlı seçmen /11 Ocak 2019 15:40

AKP’li meclis üyesinin evinde 40 kayıtlı seçmen

AKP’li Meclis üyelerinin adının karıştığı skandalda sadece 3 evde 122 vatandaşın ‘yaşadığı’ görüldü.

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31 Mart seçimleri yaklaşırken yine sahte seçmen tartışmaları gündeme oturdu. Seçmen askı listelerinin asılmasıyla birlikte skandallar ortaya çıkmaya başladı.

CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Saffet Dağbakan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP’li Üsküdar belediyesinde görev yapan Süleyman Gedikoğlu isimli AKP’li Belediye Meclisi üyesinin evine 40 kişinin kaydedildiği görüldü. AKP’li bir başka Meclis Üyesi İlyas Karayel’in ise dairesinde değil ancak yaşadığı apartmandaki bir başka dairede 18 kişinin “yaşadığı” görüldü.

Ayrıca yine Üsküdar’a bağlı Bulgurlu Mahallesi’ndeki bir dairede de 64 kişinin bulunması  yeni bir tartışma başlattı 

Ortaya çıkan skandala bakılırsa, seçmen kayıtlarına göre sadece bu 3 evde toplam 122 vatandaş “yaşıyor”.


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