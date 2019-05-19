Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li eski başkana borç tepkisi /19 Mayıs 2019 16:56

AKP’li eski başkana borç tepkisi

Ordu’nun Çamaş ilçesinde belediye, yerel seçimin ardından el değiştirdi. Geçmiş dönemde görev yapan AKP’li Alahittin Giden'den kalan borcun 8 milyon 220 lira olduğu açıklandı. 11 bin 851 kişinin yaşadığı ilçenin borcunu öğrenen vatandaşlar tepki gösterdi.

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Ordu'nun Çamaş ilçesinde yeni belediye başkanı MHP'li Mahmut Ayparçası, önceki dönemden yani AKP'li Alahittin Giden'den kalan borç miktarını açıkladı. 11 bin 851 kişinin yaşadığı Çamaş’ta belediyenin 8 milyon 220 lira borcu var. Borcu öğrenin vatandaşlar AKP’li eski başkana, "İlçeyi satsak o kadar etmez" diyerek tepki gösterdi.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından el değiştiren belediyelerin başkanları, belediyelerin geçmiş dönemdeki borçlarını açıklamaya devam ediyor. Ordu'nun Çamaş Belediyesi’ni seçimlerde AKP’li Alahittin Giden’den devralan MHP’li Mahmut Ayparçası, sosyal medya hesabından belediyenin borcunun 8 milyon 220 bin lira olduğunu açıkladı. Bunu duyan Çamaşlılar eski başkana tepki gösterdi.

İLÇE KÜÇÜK, BORÇ BÜYÜK

2018 sayımına göre; 11 bin 851 kişinin yaşadığı Çamaş'ta Başkan Mahmut Ayparçası’nın devraldığı borç miktarını açıklamasıyla birlikte eski başkana tepkiler yükseldi.Bazı vatandaşlar ilçe satılsa o kadar para etmez derken, bazılar eski yönetimden bu borcun hesabının sorulmasını istedi. Bir kişi ise “İstanbul’da çaldı diyenler Çamaş’ta ceplerine hizmet etmiş” diye yorumunda bulundu. 

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