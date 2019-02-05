AKP’li belediye Erdoğan’ın seçim manifestosunu deldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 31 Ocak 2019'da açıkladığı 11 maddelik seçim manifestosunun ilk sırasında yer alan “İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz” vaadi, üzerinden birkaç gün geçmeden AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafından delindi.





AKP'li Üsküdar Belediye Meclisi'nin 4 Şubat tarihli ilk bileşiminde Üsküdar Güzeltepe mahallesinde Megeye Tekstil Sanayi ve Ticaret Şirketi'ne ait 7 bin 389 metrekarelik parselle ilgili düzenleme yapıldı.





Üsküdar Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri içinde kalan arazi 2016 yılında yapılan planlarda 4 kat yapılaşma koşullarından “konut+park+yol” olarak belirlenmişti.









4 Şubat 2019 tarihli meclis oturumunda oylanan komisyon raporunda, arazinin yapılanma koşulları aynen korunarak alanda dağınık şekilde planlanmış olan konut fonksiyonunun, yatırım ve kullanım açısından fonksiyon bütünlüğünün sağlanması için yeniden düzenlendiği belirtildi.





Konut alanının optimum kullanımına yönelik olarak parselin doğusundaki 772 metrekarelik park ve 186 metrekarelik tescil dışı alanın tamamı, parselin batısında yer alan bin 619 metrekarelik konut fonksiyonunun yeri değiştirildi.













“ARAZİNİN DEĞERİ ARTTI”





Karar CHP grubu ret oyu verdi. CHP'li Meclis Üyesi Nezih Küçükerden, değişiklik ile kağıt üzerinde arsa sahibine artı bir imar hakkı verilmemiş gibi görünmesine rağmen parkın yeri değiştirilerek konut inşaatı yapılacak mükemmel bir alan yaratıldığını arazinin değerinin arttırıldığını söyledi.









Yandaki parselin de aynı kişiye ait olduğunu ifade eden Küçükerden, “Yeşil alan yolun diğer tarafına taşınınca konut yapılacak iki parsel birleşmiş oluyor. Çok büyük alanda konut inşaatı yapılması sağlanacak” dedi.





Bölgenin planlarının 2016 yılında yapıldığını hatırlatan Küçükerden, bu düzenlemenin o dönemde de yapılabileceğini söyledi.





Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosuna da dikkat çeken Küçükerden, “Cumhurbaşkanı artık parsel bazında plan tadilatı yapılmayacağını söyledi ama üzerinden birkaç gün geçmeden AKP'liler Üsküdar Belediye meclisinden parsel bazında bir imar planı değişikliği geçirdi. AKP grubuna Cumhurbaşkanın manifestosunu hatırlatıp bu düzenlemeden vazgeçmelerini öneriyorum” diye konuştu.