AKP’li Başkan işi abartmış! 'Müze’ diye yatak odası yaptırmış

BELEDİYE AKP'DEN CHP'YE GEÇİNCE ORTAYA ÇIKTI





31 Mart seçimlerinin ardından İzmit Belediyesi AKP'den CHP'ye geçti. CHP'li yetkililerin incelemeleri sonrasında tarihi konağın cihannüma katının yatak odası yapıldığı ortaya çıktı. AKP'li eski başkan Nevzat Doğan tarafından kullanıldığı iddia edilen odanın ziyarete kapalı olduğu, kilit altında tutulduğu tespit edildi.













Kilitli bir şekilde ziyaretçi girişine kapalı olan ve İzmit Körfezi manzarasına sahip olan lüks odanın girişinde geniş bir hol ve duşakabin bulunuyor. Cihannüma katının altında ise misafir ve oturma odası ile geniş bir plazma TV dikkat çekiyor. Yatak odasında, holde ve diğer bütün odalarda klima, yatak odası dahil bütün tavanlarda ise özel tasarım avizeler yer alıyor.

