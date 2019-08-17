Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Başkan işi abartmış! 'Müze’ diye yatak odası yaptırmış /17 Ağustos 2019 13:46

AKP’li Başkan işi abartmış! 'Müze’ diye yatak odası yaptırmış

İzmit Belediyesi tarafından 2011 yılında restore edilen ve belediye müzesi tabelası asılan tarihi Yeşil Konak’ta cihannüma katının yatak odası yapıldığı ortaya çıktı. AKP’li eski başkan Nevzat Doğan tarafından kullanıldığı iddia edilen odanın ziyarete kapalı olduğu, kilit altında tutulduğu görüldü. Cihannüma katının altında ise misafir ve oturma odası ile geniş bir plazma TV ve klimalar dikkat çekti.

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İzmit Belediyesi yaklaşık 10 yıl önce Tarih Koridoru projesine başladı. Proje kapsamında İzmit Kapanca Sokak'ta yer alan tarihi konaklar restore edildi. 2011 yılında restore edilen Yeşil Konak ‘Belediye Müzesi' olarak hazırlandı. Konağın giriş katında 30-40 ayrı parçadan oluşan küçük bir sunum bölümü oluşturuldu.



BELEDİYE AKP'DEN CHP'YE GEÇİNCE ORTAYA ÇIKTI

31 Mart seçimlerinin ardından İzmit Belediyesi AKP'den CHP'ye geçti. CHP'li yetkililerin incelemeleri sonrasında tarihi konağın cihannüma katının yatak odası yapıldığı ortaya çıktı. AKP'li eski başkan Nevzat Doğan tarafından kullanıldığı iddia edilen odanın ziyarete kapalı olduğu, kilit altında tutulduğu tespit edildi.



Kilitli bir şekilde ziyaretçi girişine kapalı olan ve İzmit Körfezi manzarasına sahip olan lüks odanın girişinde geniş bir hol ve duşakabin bulunuyor. Cihannüma katının altında ise misafir ve oturma odası ile geniş bir plazma TV dikkat çekiyor. Yatak odasında, holde ve diğer bütün odalarda klima, yatak odası dahil bütün tavanlarda ise özel tasarım avizeler yer alıyor.
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