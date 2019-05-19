AKP’li avukat: Hiçbir kanun örf ve adetlerin üstünde değildir

Aydın’ın konuşmasının ardından milletvekilleri ve akademisyenler söz aldı. Prof. Dr. Özvarış, “Değer yargılarında ‘Kadın okumasa da olur’ var. Bunu kabul edebilir miyiz” diye sordu.







CHP’li Gamze Taşcıer de AKP’li Aydın’ın açıklamalarının kadına şiddet ile mücadelenin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu söyledi.







Taşçıer konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kadına yönelik şiddet fiillerinde kültür, töre, din, gelenek veya sözde ‘namus’ gibi gerekçelerin, şiddeti haklı kılan gerekçeler olarak kullanılması asla kabul edilemez” dedi.