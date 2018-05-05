AKP’li anketçiden tuhaf iddia: Erdoğan politik uzay zamanı büktü, seçim yapılmıştır!

İktidar yanlısı GENAR Araştırma şirketinin Genel Müdürü Mustafa Şen, CNN Türk yayınında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’daki seçimi şimdiden kazandığı yönünde, kuantum fiziğinin kavramlarını kullandığı tuhaf bir iddia ortaya attı. Şen şöyle konuştu:



“Fazla iddialı gibi gelse de politik uzay zaman bükülmüştür Tayyip Erdoğan tarafından. 24 Haziran 4 Mayıs’a getirilmiştir ve bugün itibarıyla seçim bitmiştir.”



Uzay-zamanın bükülmesi, ünlü fizikçi Albert Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı’nda kullanılan ve ışığın uzaydaki hareketi sırasında yön değiştirmesine dair bir kavram.



Şen, bu kavramla seçimler arasında kurduğu ilişkinin içeriğine dair daha sonra başka bir izahatta bulunmadı.