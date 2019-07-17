AKP’li 4 Bakan Washington’daki mahkeme dosyasında: ”Gülen’i kaçırma” davası başladı

ADEM YAVUZ ARSLAN, - Tr724.com





Washington DC’nin hemen yanı başında bulunan Virgina-Alexandria mahkemesinde pazartesi günü başlayan ve İran asıllı Amerikalı İşadamı Bijan Kian’ın yargılandığı dava da Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak ve Nihat Zeybekçi’nin fotoğrafları mahkeme dosyasına girdi.







Peki ama İran asıllı Amerikalı bir işadamının yargılandığı davanın Erdoğan ve kabinesi ile ilgisi ne? Olayın Fethullah Gülen’le alakası nereden geliyor ve konu Beyaz Saray’a nasıl uzanıyor?





Her ne kadar Bijan Kian davasının resmi adı ‘yasadışı lobicilik’ ancak içinde herşey var. En başta Erdoğan rejiminin kirli çamaşırları var. AKP’li bakanların işadamları üzerinden ABD’de çevirmeye çalıştığı dolaplar var, havada uçuşan yüzbinlerce dolar var ve en önemlisi Erdoğan rejiminin Gülen’i ABD’den kaçırmak için giriştiği çılgınca planlar var.





Salı günü yapılan duruşmaya dair detaylara girmeden önce, dava konusu neydi, kim kimdi ve olay Türkiye’yi neden ilgilendiriyor kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var.





KİAN-FLYNN-ALPTEKİN-ERDOGAN





Pazartesi günü Virginia Eyaleti Alexandria Adliyesi’nde başlayan dava bünyesinde birçok önemli ismi barındırıyor. Davanın sanığı İran asıllı ABD’li işadamı Bijan Refikan (Kian) ancak bir dönem Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı olan ve adının karıştığı skandallar nedeniyle istifa eden Michaell Flynn önemli figürlerden biri. ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Başkanlığı da yapmış olan emekli general Flynn Bijan Kian ile ortak. Davadaki diğer kritik isim ise işadamı Ekim Alptekin. Bijan Kian’a işadamı Ekim Alptekin ile birlikte Türkiye adına kayıtlı olmadan ajanlık yapmak ve ABD Kamuoyunu Fethullah Gülen aleyhine örgütlemek suçlaması yöneltiliyor. Erdoğan ve AKP’li bakanların ismi ise bu aşamada dosyaya dahil oluyor. Çünkü iddianameye göre Bijan Kian işadamı Ekim Alptekin aracılığı ile Türk bakanlardan emir aldı. ABD yasalarına göre Bijan Kian’a yöneltilen 2 önemli suçlama var; adalet Bakanlığı’na yalan beyanda bulunmak ve yabancı bir ülkenin ajanı gibi hareket etmek. Bir dönem Trump’ın ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Michael Flynn Pazartesi günü başlayan davayı işaret ederek “çok önemli açıklamalarda bulunacağını” söylemişti ancak geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla savcılar Flynn’i tanık olarak çağırmaktan vazgeçti. Mahkemeye sunulan belgelere göre savcılar Flynn’i ‘hakkında dava açılmamış suç ortağı’ olarak tanımladı. Flynn daha önce Türkiye adına lobi yaptığını, bu konuda Adalet Bakanlığı’na kasıtlı yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti. Eski bir korgeneral olan Flynn sahibi olduğu Flynn Intel Group üzerinden Erdoğan rejimi adına kayıt dışı lobi yapmıştı.Mahkeme dosyasına göre Flynn’in faaliyetleri ABD Başkanlık seçimlerinin yapıldığı 2016 Kasım ayında zirveye çıktı. Flynn, 2016 Başkanlık seçimlerinin haftasında “Hill” gazetesine Fethullah Gülen aleyhine yazı yazmış, yazıda Gülen’i İran devriminin lideri Humeyni’ye benzetmiş ve Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini ifade etmişti. Savcıların iddianameye koyduğu belgelere göre bu yazı ve Flynn’in faaliyetleri Türkiye tarafından finanse edildi. 2016 yılında Ekim Alptekin’in şirketi Innovo tarafından Flynn Intel Group’a yüklü ödemeler yapıldığı ve bu ödemelerin Amerikan Adalet Bakanlığı’na sunulan belgelerde Türkiye adına değil farklı bir sebeple yapılan lobi faaliyeti gibi gösterildiği ortaya çıkmıştı.







