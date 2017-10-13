Samanyolu Haber /Gündem / AKP kurumlar vergisine de ZAM yaptı /13 Ekim 2017 18:09

AKP kurumlar vergisine de ZAM yaptı

MTV'ye zam yapan hükümet Kurumlar Vergisi'ni yüzde 20'den 22'ye çıkardı

SHABER3.COM

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Kurumlar Vergisi'nin yüzde 20'den yüzde 22'ye yükseltileceği açıklandı.




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