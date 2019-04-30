Samanyolu Haber /Gündem / AKP kurucusundan Başkanlık eleştirisi: Yeni sistem istikrarsızlık getirdi /30 Nisan 2019 09:11

AKP kurucusundan Başkanlık eleştirisi: Yeni sistem istikrarsızlık getirdi

AKP’nin kurucularından olan Ertuğrul Yalçınbayır, AKP’nin Türkiye’yi tek başına düzlüğe çıkarma olanağına sahip olmadığını belirtti.

SHABER3.COM

AKP'nin kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’ye istikrarsızlık getirdiğini söylerken “Vekiller artık liderinin değil, milletin vekilleri olmalı” dedi.

Siyasette Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği ‘Türkiye ittifakı’ tartışmaları devam ediyor.

Aydınlık’ta yer alan habere göre AKP’nin kurucularından olan Yalçınbayır da AKP’nin Türkiye’yi tek başına düzlüğe çıkarma olanağına sahip olmadığını, yaşananların da bu konuda umut vermediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Türkiye ittifakı Cumhuriyetin nitelikleri etrafında birlik olmalıdır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesine uygun bir ittifak olmalıdır. Ayrıştırıcı söylemin kimseye yararı yok. Demiri soğutmak lazım. Ama bana göre demiri soğutmak için bir özeleştiriye de ihtiyaç var. Bu yapılırsa daha inandırıcı olur. Türkiye ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınarak karar verilmeli. Tek başına kamuoyu oluşturma masası terk edilmeli, tüm görüşlerin yer alacağı bir masa kurulmalı. Örneğin geçtiğimiz günlerde 24 Nisan olayları yaşadık. Sayın Perinçek Ermeni soykırımı iddialarının çökertilmesi konusunda çok önemli başarılar sağladı. Türkiye’ye önemli katkılar sağlandı. Perinçek de devlet katında yer almalı. Toplantılara çağrılmalı. Türkiye İttifakı ancak böyle sağlanabilir. İhtiyaç acil, önce ülke içinde birlik sağlanmalı.”

Hiçbir partinin, özellikle de iktidar partisinin sadece kendini düşünme döneminin geçtiğini vurgulayan Yalçınbayır, şöyle sürdürdü:

“Türkiye İttifakı gelip geçici bir durum olarak düşünülmemeli. Türkiye Prekazi’nin açıklamalarını okumalı. Türkiye neredeyse ikiye bölünmüş durumda. Cumhurbaşkanlığı sistemi istikrar değil istikrarsızlık getirdi. Vekiller artık liderinin değil, milletin vekilleri olmalı."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP kurucusundan Başkanlık eleştirisi: Yeni sistem istikrarsızlık... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:57:58