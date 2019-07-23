AKP Kurucular Kurulu listesinden 10 kişi çıkarıldı... İşte o isimler

Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla güncellenip vekiller ve parti teşkilatına gönderilen listede 68 kişilik kuruldan 6 kişinin istifa ettiği, 4 kişinin ihraç edildiği belirtilerek bu kişiler kurucular kurulundan çıkarıldı.





Havuz medyasında yer alan habere göre 68 kişinin içerisinde vefat edenler, partiden ihraç edilenler ve istifa edenler ayrı ayrı belirtildi. Listeye göre AKP’nin kurucuları arasında yer alan 4 isim vefat etti. 6 İsim partiden istifa ederken 4 isim de ihraç edildi.





SİTEDEN KALDIRILDI







AKP’nin resmi internet sitesinde de Kurucular Kurulu'nun güncel hali yer aldı. Son listeye göre ismi çıkarılanlar şunlar:





Ali Babacan, İdris Naim Şahin, İsmail Tatlıoğlu, Mehmet Nail Berzek, Mehmet Yaşar Öztürk, Mustafa Öztürk, Yaşar Yakış, Mehmet Gazioğlu, Fatma Ünsal, Erdal Öner.

