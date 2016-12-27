AKP korkuyor mu?

Erdoğan ve AKP neden susuyor?





BirGün gazetesinden Bülent Mumay AKP'nin medyadaki en önemli isimlerinden Abdülkadir Selvi'nin Beşiktaş ve Kayseri'de saldırılarla ilgili "ABD patlayıcısı" iddiasını köşesine taşıdı. İşte o yazı:





Türkiye’de iktidarın, tabanını mobilize etmek için son zamanlarda en sık başvurduğu yöntem Batı karşıtlığı. En ufak bir olumsuzlukta Avrupa Birliği ve ABD’yi işaret ediyor parmaklar. Beşiktaş’ta bomba patladığında da, IŞİD askerlerimizi başka ülkenin topraklarında şehit ettiğinde de propaganda değişmiyor: Dış güçler, perde arkasındaki malum çevreler, bizi zayıflatmak isteyen Avrupa, derin ABD vesaire...







Bu koroya sadece troller, yandaş kalemler falan katılmıyor. Bakanlar da neredeyse haritada gösterecek kadar somut bir şekilde bazı Batılı ülkeleri hedef tahtasına koyuyor. Düşmanlık üreten haberler de hız kesmiyor. Bunun son bir örneğini dün Abdülkadir Selvi, Hürriyet’teki köşesinde kaleme aldı. Selvi, Beşiktaş ve Kayseri’de kullanılan PDX türü patlayıcının, ABD tarafından PYD’ye oradan da PKK’ya verildiğini yazdı. Daha açık yazalım ki, iddianın vahameti ortaya çıksın: NATO’daki müttefikimiz ABD, Türkiye’ye kana bulayan silahları PKK’ya aktarıyor.





Eğer Selvi’nin yazdıkları doğruysa.. AKP’li vekili karakolda beklettiler diye Almanya’ya nota veren Ankara, kendi istihbaratına göre ülkemizde kan dökenleri destekleyen Washington karşısında neden sus pus? Gazze’den her ölüm haberi geldiğinde sokaklara Coca-Cola döken, Cuma namazı çıkışları ABD bayrağı yakan İslamcılar neden sessiz?