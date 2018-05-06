Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP konut krizine çare arıyor... KDV ve tapu harcını düşürüyorlar /06 Mayıs 2018 09:17

AKP konut krizine çare arıyor... KDV ve tapu harcını düşürüyorlar

AKP seçim öncesi paket üstüne paket açıklıyor... Şimdide hedef krizdeki konut sektörünü canlandırmak için KDV ve tapu harçlarını düşürmek...

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GAYRİMENKUL sektörü ve konut alıcısının beklediği KDV kararı Bakanlar Kurulu’ndan çıktı. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 6 ay süreyle, konut teslimlerinde, yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV uygulanacak. Yüzde 18 KDV oranının uygulandığı konut gruplarının başında ise, “net alanı 150 metrekare ve üzerinde olanlar” geliyor. Aynı dönemde yüzde 4 olan tapu harcı ise yüzde 3 olacak. Açıklanan bu kararlarla, 500 bin TL’lik bir konutun 90 bin TL olan KDV’si, 40 bin TL’ye düşecek. Sektör temsilcileri indirimlerin sektöre hareketlilik getireceğini söylüyor.

İNŞAATI DEVAM EDEN

KDV indiriminden yararlanmak için yüzde 18’lik KDV’ye dahil konutların 31 Ekim 2018 tarihine kadar satış ve teslimlerinin yapılması gerekiyor. Müteahhit ve inşaat şirketlerinin inşasına devam ettikleri yüzde 18 KDV oranına sahip konutlar ise teslim tarihi 31 Ekim 2018’den sonra olsa bile, 31 Ekim’e kadar fatura düzenlenip yüzde 8 KDV’yle satılabilecek. KDV indirimi sadece konutları kapsayacak. Bunun dışındaki dükkan, ofis, büro, apart ünite ve benzeri olarak tanımlanan iş yerlerinin KDV oranlarında indirim uygulanmayacak. Tapu harcındaki indirim ise işyerlerine de uygulanacak.

Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı ziyaret eden inşaat sektörünün temsilcileri bakandan özellikle ofis, dükkan ve apartlarda KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesini, alım-satım vergilerinin düşürülmesi, tapu harçlarının indirilmesi, konut kredisi faizlerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi ve Eximbank’tan kredi desteği talebinde bulunmuştu. Sektörün önde gelen temsilcileri KDV ve tapu harcındaki indiriminin durgun bir dönemden geçen inşaat sektörüne can suyu katacağını söyledi. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, hükümetin aldığı kararlarla inşaat sektörüne verdiği önemin altını çizdi. Durbakayım, “Umarım bu düzenleme bir başlangıç olur. Çünkü sektörü zorlayan alım-satım vergilerinin düşürülmesini özellikle talep ediyorduk. Tapu harçlarının indirilmesi ve KDV’nin yüzde 8’e çekilmesi sektöre hareket kazandıracak” dedi.


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