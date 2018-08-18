Samanyolu Haber /Gündem / AKP konut krizine çare arıyor... Emlak Bankası tekrar kuruldu /18 Ağustos 2018 11:13

AKP konut krizine çare arıyor... Emlak Bankası tekrar kuruldu

Türkiye Emlak Bankası, 'Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi', kısa adıyla 'Emlak Bank' olarak yeniden faaliyete başlayacak. Yönetim Kurulu'nda alınan kararla Emlak Bank Genel Müdürlüğü'ne, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Deniz Aksu atandı.

SHABER3.COM

 Erdoğan'ın 100 günlük Eylem Planı açıklamasında, 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bankacılık yapma yetkisi sona erdirilen ve tasfiye kapsamına alınan Emlak Bankası'nın 'konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı' çalışacak şekilde tekrar faaliyete geçirileceğini duyurmasının ardından çalışmalar hız kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Emlak Bankası'nın atıl durumda ve tasfiye halinde olduğunu hatırlattı. Kurum, "Emlak Bankası'nı yeniden güçlendirerek ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımızı süratli bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.
Çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, "Bankamızın olağan genel kurul toplantısını 3 Eylül 2018'de İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda ivedilikle yönetim kurulunu da belirledik. İnşallah yıl sonuna kadar Emlak Bankası faaliyetlerine başlayacak. Böylece Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak, katılım bankacılığındaki markamızı 'Emlak Bank' olarak ortaya koyacağız" diye konuştu.

Kurum, bankanın faaliyet amacına ilişkin olarak, "Bankanın amacını faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde katılım bankalarının yapabilecekleri her tür işlemi yürütmek olarak belirledik" ifadesini kullandı.

BANKANIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE DENİZ AKSU ATANDI

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, bankanın yeni genel müdürü ve faaliyet alanına ilişkin ayrıntılar da netleşti. Buna göre, dün yapılan yönetim kurulu toplantısıyla Genel Müdürlük görevine Albaraka Türk Katılım Bankası Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz Aksu atandı.

Merkezi İstanbul'da olacak bankanın yeni unvanı "Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi" kısa adıyla "Emlak Bank" olarak belirlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP konut krizine çare arıyor... Emlak Bankası tekrar kuruldu Sonraki Haber >>

Dolardaki hareketlilik tekstilcileri vurdu

Dolardaki hareketlilik tekstilcileri vurdu

Küçük kuş, zehirli yılanı önce avladı, sonra da yedi

Küçük kuş, zehirli yılanı önce avladı, sonra da yedi

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Dolar geriledi ama faizler arttı

Dolar geriledi ama faizler arttı

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:58