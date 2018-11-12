AKP 'Konkordato' artışına polisiye tedbir alacak

Ekonomik Krizin etkileriyle artan iflaslardan korunmak için büyük şirketler bile 'Konkartado' ilan edip batmaktan kurtulmayı hedefliyorlar. Hergün 'Konkartado' ilaneden şirketlerin çoğalması AKP'nin kriz yok söyleminede zarar veriyor. Hal böyle olunca AKP hemen düzenleme yapıp bir yıl önce getirdiği sistemden de vaz geçiyor









Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, “Bazı durumlarda amacına uygun olmayan kullanım oldu. Düzenleme değerlendiriliyor. Aslında ihtiyaç duymasa da bazı örneklerde borcunu ödememek için konkordato ilanı olduğu görüldü. Bu durum alacaklı şirketlerin de zor duruma düşmesine neden oluyor” dedi.



Konkordato şirketleri olası bir iflastan kurtarmayı hedefleyen bir düzenleme olarak uygulanıyor. Reuters’a bilgi veren üç yetkili konkordato sistemi hakkında yeniden bir düzenleme yapılabileceğini belirttiler.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM’de yaptığı açıklamada, bugüne kadar 356 firmanın konkordato ilan ettiğini belirterek, hem alacaklıyı hem de borçluyu koruyan bir taslak üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Yetkililer kötüye kullanım nedeniyle oluşan konkordato ilanı ile birlikte mevcut durumda alacaklı şirketlerin de konkordato ilan etmeye yönlendirilebileceğini, bu şirketlerin de zor duruma düşmemesinin istendiğine dikkat çektiler.



Düzenlemelere göre borçlarını ödeyemeyen şirketler vade uzatımı veya tenzilat yapılarak borçlarını ödeyebilmek için ya da olası bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebiliyorlar.



KONKORDATO KARARI NASIL VERİLİYOR?



Konkordato kararı iki aşamadan oluşuyor. Düzenlemelere göre mahkeme genel olarak üç ile beş aylık geçici süre ile şirketlerin aleyhine yapılacak tüm takip işlemlerini durdurabiliyor, bu geçici sürenin ardından yine mahkeme tarafından borçlu şirkete bir ile bir buçuk yıl arasında kesin süre veriliyor.



Bir başka yetkili ise kamuya konu hakkında yapılan şikayetlerin yoğunlaştığına dikkat çekerek, “Bazı şirketler sistemi tam olarak amacına uygun kullanmıyor. Bir de finansal durumu kötü olmayan ancak alacaklıları konkordato ilan ettiği için bu yola girmek durumunda kalan şirketler de var. Gelen şikayetleri de gözeterek bir değerlendirme yapılıyor” dedi.



Son dönemde döviz kurlarına bağlı artan kira, üretim ve finansman maliyetleri bir çok şirketi finansal olarak zor bir sürece soktu.

