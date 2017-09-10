AKP kongresinde gerginlik

Mevcut Başkan Rüstem Kandemir ile birlikte Vahit Hakbilen, Suat Emektar, Halis Demir ve Songül Yıldırım’ın aday olduğu kongrede, adaylar tarafından verilen listelerin kabul görmediği, sadece mevcut başkan Kandemir’in listesinin kabul gördüğü iddia edildi. Divan heyetinin tek liste açıklaması tansiyonu yükseltti.

Ankara milletvekili eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’in kürsüde olduğu esnada, Haymana eski Belediye Başkan Hacı Aysu sahneye çıkarak itiraz ettiğini, listelerin verildiğini belirtti. Aysu, “Sayın delegeler, listeler verildi. Burada ‘katakulli dönüyor’, delegelere karşı saygısızlık yapıyorsunuz. Korkuyorsunuz. Sizin gibi ‘katakullicileri’ bu delegeler görüyor. Bırakın bu ayak oyunlarını Şevket bey bu listeleri kendisi inceledi. Delegelerin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Ak Parti bu değil” diyerek tepki gösterdi.













Milletvekilleri ve il başkanının izlemekle yetindiği iddia edilen kongrede, gazeteci- yazar Rüzgar Hamza Kabasakal içerideki tartışmayı görüntülediği sırada divan heyeti tarafından salondan çıkarıldı. Haymana Belediye Başkanı Özdemir Tutgut’un da gazetecinin üzerine yürüyerek hareketler ettiği öne sürüldü. İlçe Başkan adaylarının dakikalarca sürdürdüğü itirazlara rağmen divan heyetinin seçimde sadece Kandemir’in listesi üzerinden tek adayla seçimi gerçekleştirdiği iddia edildi.



İL BAŞKANINA DELEGE KARTI FIRLATTILAR AKP İl Başkanı Nedim Yamalı ve Divan Heyeti, dışarıdaki AKP’liler tarafından sloganlar eşliğinde protesto edilip, ‘yuh’ çekildi. Delegeler, İl Başkanı Nedim Yamalı’nın üzerine delege kartını fırlatıp, “Yapacağınız kongre batsın. Siz bizim kucağımıza geleceksiniz. Bunun hesabını Haymanalı size soracak” diye bağırdı.





Bazı aday ve delegelerin çekildiği kongrede, Kandemir tek liste ile seçime girdi ve 421 delegeden 287’sinin oyunu alıp, yeniden 3 yıllığına AKP Haymana İlçe Başkanı seçildi.





