AKP koltuksuz bırakmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2017 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile istifa ettirilmişti.





Topbaş'ın yerine Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal getirilmişti. Uysal, 31 Mart'ta Büyükçekmece'de AKP'nin adayı olarak girdiği seçimi kaybetmişti. Uysal 27 Mayıs itibarıyla kamu bankası Halkbank'a yönetim kurulu üyesi olarak tayin edildi.







MEVLÜT UYSAL KİMDİR?





1966 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alanya'da tamamladı. 1988'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.





Uzun yıllar avukatlık yapan Mevlüt Uysal, 2009 yılının mart ayında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Başakşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.





2014 yılında yapılan yerel seçimlerde yeniden aday gösterildi. İkinci kez Başakşehir Belediye Başkanı seçilerek görevine devam etti.





KADİR TOPBAŞ'IN KOLTUĞUNA OTURMUŞTU





28 Eylül 2017'de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısında yapılan oylama ile istifa ettirilen Kadir Topbaş'ın yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.





Uysal Büyükçekmece belediye başkanı adayı olmuş, seçimleri kazanamamıştı.





Mevlüt Uysal, evli ve dört çocuk babasıdır..