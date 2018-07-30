AKP, kendisiyle işbirliği yapan solcu yargı üyelerini tenzili rütbeyle illere gönderdi

AKP'nin yargıyı güdümü altına alma çabasının eseri olan, 2014 yılında kurdurduğu ve içerisinde AKP'li, ülkücü, solcu birçok yargı üyesinin bulunduğu güdümlü Yargıda Birlik Platformu yönetiminde bulunanlardan sosyal demokrat olarak bilinen bazıları tenzili rütbeyle tayin edildi.





Sosyal demokratlara Tenzil-i Rütbe





Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Yargıda Birlik Derneği’nin (YBD) Yönetim Kurulu üyesi olan üç isim, talepleri dışında yerlere atandı.

Bu isimlerin sosyal demokrat kökenli oldukları öne sürüldü. Bodrum Başsavcısı Barış Duman, İzmir Hakimliği’ne, İstanbul Başsavcı Vekili Cumali Karakütük, Bakırköy C.Savcılığı’na, İzmir Başsavcı Vekili Hasan Onur Dinç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Savcılığı’na atandı.

Üst görevlerden daha alt bir göreve yapılan bu atamalar, tenzil-i rütbe olarak yorumlandı. Yine YBD’nin yönetim kurulu yedek üyesi olan ve sosyal demokrat kökenli olduğu ifade edilen Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Yılmaz Acer, İstanbul Bölge İdari Mahkemesi üyeliğine getirildi.