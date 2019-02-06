Samanyolu Haber /Gündem / AKP kendine muhalefet, AKP’nin adayı, AKP’yi eleştiriyor /06 Şubat 2019 09:22

AKP kendine muhalefet, AKP’nin adayı, AKP’yi eleştiriyor

Bir dönem Fazilet Partisi’nden, bir dönem de AKP’den Keçiören Belediye Başkanlığı’nı yürüten ve Cumhur İttifakı’nın Keçiören Belediyesi için 31 Mart 2019 seçimlerinde aday olarak gösterdiği Turgut Altınok, iki dönemdir AKP’li başkan tarafından yönetilen Keçiören Belediyesi’ni eleştirdi.

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1994 yerel seçimlerinde MHP’den Keçiören Belediye Başkanı seçilen, bir dönem Fazilet Partisi’nden, bir dönem de AKP’den Keçiören Belediye Başkanlığı’nı yürüten ve Cumhur İttifakı’nın Keçiören Belediyesi için 31 Mart 2019 seçimlerinde aday olarak gösterdiği Turgut Altınok, iki dönemdir AKP’li başkan tarafından yönetilen Keçiören Belediyesi’ni eleştirdi.

Mevcut Belediye Başkanı Mustafa Ak iki dönemdir AKP’den Keçiören Belediye Başkanlığı’nı yürütüyor.

Açıklamasında, Keçiören’i eski refah günlerine kavuşturacağını ifade eden Altınok, “Keçiörenimizi bir ayağa kaldıralım diyoruz. Keçiören yerde mi diyeceksiniz? Ama gelen sesler var, duyduğumuz sesler var. Pazar bozuldu, parklar bozuldu, uyuşturucu çoğaldı, bir de sokak köpeklerimizden şikâyet var. Pazar esnafı da ‘pazarlar bozuldu’ diyor. Keçiören Türkiye’nin en huzurlu ilçesiydi, en az olayın olduğu ilçeydi. İnşallah bu düzen devam edecek” cümleleri dikkat çekti.
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