Samanyolu Haber /Gündem / AKP kendi müteahhitlerini kurtarmak için harekete geçti.... /26 Eylül 2018 17:03

AKP kendi müteahhitlerini kurtarmak için harekete geçti....

AKP hükümeti öncelikle müteahhitler olmak üzere kamuyla iş yapan sermayeyi zarardan kurtaracak bir kararname hazırlığında. Buna göre kur farkından dolayı artan maliyet hesabı yeniden yapılacak, devletten iş alan patronların zararı engellenecek.

SHABER3.COM

Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Toplantısı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Tasfiye kararnamesinin önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini belirterek “Sorunlarınızı biliyoruz. Konuyu Cumhurbaşkanımıza kadar ilettik. Taahhüt sektörü için tasfiye kararnamesi çıkaracağız” dedi.

Düzenleme sayesinde devlete iş yapan sermaye grupları ya fazladan para almayı kabul edip işi bitirecekler ya da hiçbir ceza ödemeden işi bırakacaklar.

Bakan Turhan yapıalcak düzenlemeyle patronlara 3 seçenek sunulacağını belirterek şöyle konuştu: "Fiyatı yükselen ve dövizle alınan malzemelerle ilgili fiyat farkı hesap sistemi getirilecek. Bunların sözleşmelerimizde bir kararnameyle taraflara, sözleşmenin idare tarafı olarak alternatifli öneriler getireceğiz. Ya tasfiye et ya devret ya da bu kurallara göre fiyat farkını kabul et."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP kendi müteahhitlerini kurtarmak için harekete geçti.... Sonraki Haber >>

Zulüm yapanları Şeytan bakın nasıl kandırıyor

Zulüm yapanları Şeytan bakın nasıl kandırıyor

Trump BM genel Kurulunu güldürdü

Trump BM genel Kurulunu güldürdü

Fotoğraf çektirmek isterken dalgaların arasında kaldı

Fotoğraf çektirmek isterken dalgaların arasında kaldı

Sirkte gösteri yapan kaplan bayıldı...

Sirkte gösteri yapan kaplan bayıldı...

Yavru kuşun solucanla imtihanı

Yavru kuşun solucanla imtihanı

Akın İpek'ten Havuz Medyasına açıklama

Akın İpek'ten Havuz Medyasına açıklama

BBC, Kamerunlu askerlerin sivilleri öldürdüğünü kanıtladı

BBC, Kamerunlu askerlerin sivilleri öldürdüğünü kanıtladı

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Uçak havada böyle savruldu

Uçak havada böyle savruldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:56:27