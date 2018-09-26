AKP kendi müteahhitlerini kurtarmak için harekete geçti....

Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Toplantısı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Tasfiye kararnamesinin önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini belirterek “Sorunlarınızı biliyoruz. Konuyu Cumhurbaşkanımıza kadar ilettik. Taahhüt sektörü için tasfiye kararnamesi çıkaracağız” dedi.





Düzenleme sayesinde devlete iş yapan sermaye grupları ya fazladan para almayı kabul edip işi bitirecekler ya da hiçbir ceza ödemeden işi bırakacaklar.





Bakan Turhan yapıalcak düzenlemeyle patronlara 3 seçenek sunulacağını belirterek şöyle konuştu: "Fiyatı yükselen ve dövizle alınan malzemelerle ilgili fiyat farkı hesap sistemi getirilecek. Bunların sözleşmelerimizde bir kararnameyle taraflara, sözleşmenin idare tarafı olarak alternatifli öneriler getireceğiz. Ya tasfiye et ya devret ya da bu kurallara göre fiyat farkını kabul et."