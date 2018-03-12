Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP kendi kredi derecelendirme kuruluşu kuruyor... /12 Mart 2018 17:28

AKP kendi kredi derecelendirme kuruluşu kuruyor...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Akben, yıl içinde milli bir kredi derecelendirme kuruluşu kurmayı hedeflediklerini söyledi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in geçen haftaki not indiriminde siyasi yönün öne çıktığını söyleyen BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Milli bir kredi derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç duymaktayız" dedi.

Akben, "Bankamız tarafından kullanılacak milli bir kredi derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç duymaktayız. Kurulacak olan yapının uluslararası standartlara uyumlu olması ve bağımsız-tarafsız olarak kurularak faaliyetlerine devam etmesi önemli" diye konuştu.

Dünya'nın haberine göre Akben, milli kredi derecelendirme kuruluşunu bu yıl içinde kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kuruluşun yapısıyla ilgili bilgi veren Akben, "Özel bir şirket olabilir ama şu anki yapıda zor görünüyor. Bankalarımız ortaklık şeklinde yapabilirler, şirketler de ortak olabilir. Kimsenin payının yüzde 10'u geçmemesini öngörüyoruz. Kredi Kayıt Bürosu'na benzer bir yapıda olabilir" diye konuştu.

Moody's geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından, 7 Türk şirketinin notunu bir kademe indirmiş, üçünün notunu ise teyit etmişti. Kuruluş, İstanbul ve İzmir Büyükşehir'in notlarını da düşürmüştü.
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