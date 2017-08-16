AKP kendi hacker ordusunu mu kuruyor?

20 bin kişiye siber eğitim verileceği ve bu kişilerin siber saldırılara karşı "beyaz şapkalı hacker" olarak kullanılacağı belirtildi.





Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile teknokenti bulunan 10 üniversite, 20 bin kişiye siber güvenlik eğitimi verecek.







Ancak bu kişilerin tıpkı AK troll olarak tabir edilen ve sosyal medya üzerinden muhaliflere yönelik karalama kampanyası ve sözlü saldırılarda kullanılması gibi, yine muhaliflere yönelik siber saldırılarda kullanılıp kullanılmayacağı konusu kafalarda soru işareti uyandırdı.





"Beyaz şapkalı hacker" olarak da tanımlanacak 20 bin kişiye eğitim boyunca kod yazma da dahil hackerlar tarafından kullanılan tüm yöntemler öğretilecek.





Aralık ayında belirlenen 10 üniversitenin rektörü bir araya gelerek siber güvenlik eğitimi konusu masaya yatırılacak. Eğitim verilen kişilerin kamu ve özel sektörde istihdam edileceği belirtilirken, kamu kurumlarının bu sayede kendi güvenlik açıklarını kendilerinin kapamasının da sağlanacağı kaydediliyor.





Gazetedeki haberde proje "sosyal sorumluluk projesi" olarak tanımlanırken, eğitim alanların eylem ve pratiklerinin ne olacağı, dahası AKP yanlısı hackerlar olarak muhaliflere yönelip yönelmeyeceklerini zaman gösterecek.