AKP kendi çocukları neden AKP’ye oy vermiyor?

AKP'li yazar Elif Çakır, bugünkü köşe yazısında AKP’nin kendi seçmeninden neden oy kaybettiğini yazdı.

Çakır, AKP’nin dünyayı takip eden genç seçmenin anlamakta yetersiz kaldığını ve gençlere entegre olmadığını belirterek, “AK Parti toplumun yüzde ellisinin oyunu partizanlıkla değil sempatizanlıkla aldığını görmüyor” ifadelerini kullandı.

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır’ın “Gençler Ak Parti’nin dününe bakmıyor, bugününe bakıyor” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:



AK Parti’nin kampanyası kadınlarda ve gençlerde neden karşılık bulmuyor? AK Partililerin kendi çocukları neden AK Parti’ye oy vermiyor?





AK Parti genç kuşağa neden ulaşamıyor? AK Parti’ye oy vermiş eğitimli kitleler neden AK Parti’den uzaklaşıyor?





AK Parti, özgürlük, demokrasi özleminin artık bir avuç aydının değil bütün bir toplumun özlemi haline geldiğini görmüyor.







AK Parti, kendi on sekiz yıllık iktidarında, kendi dağıttığı tabletlerle dünyayla entegre olan, dünyadaki gelişmeleri takip ederek yetişen bu gençliği maalesef anlayamadı. AK Parti toplumun yüzde ellisinin oyunu partizanlıkla değil sempatizanlıkla aldığını görmüyor.





Çünkü bu gençlik, kavga dili istemiyor, siyasetçilerin biraz yüzü gülsün istiyor. Yüksek sesle bağıran siyasetçi profilinden yoruldu. Korku siyaseti değil umut siyaseti istiyor. AK Parti’nin geçmişte neler yaptığına bakmıyorlar, bugün neler yaptığına bakıyorlar.