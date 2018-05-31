AKP kendi anketinde de çakıldı.... Oyları 1 Kasım seçimlerinin gerisinde....

MHP ile ittifak düzenlemesini çıkaran, ittifak yaparak milletvekili sayısını artırma ve Meclis’te çoğunluğu büyük oranda elde etme planları yapan AKP’de, önce Millet İttifakı vesilesiyle muhalefetin baraja takılmamasıyla şaşan hesaplar, son olarak kendi yaptığı anketlerle tamamen boşa düştü. 7 Haziran seçimlerinde yüzde 41 oy oranıyla 258 milletvekili çıkararak tek başına hükümet kuramayan, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 49.5 oy oranıyla 550 milletvekilinden 317’sini alan AKP’de, 24 Haziran seçimlerine yönelik yaptırılan anketlerde partinin oy oranı yüzde 46 düzeyinde çıkıyor. Anketlerde HDP’nin oy oranının yüzde 9-11 bandında çıktığı, MHP’nin yüzde 8-9 ile baraj altında kaldığı, İYİ Parti’nin yüzde 7-8 düzeyinde oy alacağı tespiti yapıldı.







İttifak yapan partilerde yüzde 10 barajının uygulanmaması kuralı nedeniyle MHP ve İYİ Parti barajı geçemese de milletvekili çıkarabilecek. AKP’de, HDP’nin barajı geçmesi durumunda partinin 600 milletvekilinden 320’sini alabileceği, AKPMHP’nin toplam milletvekili sayısıyla anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa ulaşılmasının mümkün olmadığı değerlendirmesi yapılıyor. Milletvekili sayısı 600’e çıkmasına karşın AKP’nin vekil sayısında artış olmayacağı kaydedilirken, sahada durumun 7 Haziran kadar kötü olmadığı, ancak 1 Kasım kadar da iyi olmadığı görüşü dile getiriliyor. Parti yönetimi, anketlerde durumun çok kötü olmadığı, Meclis’te çoğunluğu alacakları yönündeki iyimser tahminlerine karşın milletvekili sayısının çok sınırda çıkabileceği, hatta 300’ün altına düşebileceği yorumları da yapılıyor. Bu durumda MHP’nin hükümet üzerindeki yaptırım gücünün artacağı ve alınacak kararlarda etkili olacağı, AKP’nin MHP’ye bağımlı hale geleceği dile getiriliyor.