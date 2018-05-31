Samanyolu Haber /Gündem / AKP kendi anketinde de çakıldı.... Oyları 1 Kasım seçimlerinin gerisinde.... /31 Mayıs 2018 11:08

AKP kendi anketinde de çakıldı.... Oyları 1 Kasım seçimlerinin gerisinde....

AKP, son yaptırdığı anketlere göre 1 Kasım seçimlerindeki oyun gerisinde. HDP barajı geçerse, Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısı, anayasa değişikliğine yetmeyecek.

SHABER3.COM

MHP ile ittifak düzenlemesini çıkaran, ittifak yaparak milletvekili sayısını artırma ve Meclis’te çoğunluğu büyük oranda elde etme planları yapan AKP’de, önce Millet İttifakı vesilesiyle muhalefetin baraja takılmamasıyla şaşan hesaplar, son olarak kendi yaptığı anketlerle tamamen boşa düştü. 7 Haziran seçimlerinde yüzde 41 oy oranıyla 258 milletvekili çıkararak tek başına hükümet kuramayan, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 49.5 oy oranıyla 550 milletvekilinden 317’sini alan AKP’de, 24 Haziran seçimlerine yönelik yaptırılan anketlerde partinin oy oranı yüzde 46 düzeyinde çıkıyor. Anketlerde HDP’nin oy oranının yüzde 9-11 bandında çıktığı, MHP’nin yüzde 8-9 ile baraj altında kaldığı, İYİ Parti’nin yüzde 7-8 düzeyinde oy alacağı tespiti yapıldı.

İttifak yapan partilerde yüzde 10 barajının uygulanmaması kuralı nedeniyle MHP ve İYİ Parti barajı geçemese de milletvekili çıkarabilecek. AKP’de, HDP’nin barajı geçmesi durumunda partinin 600 milletvekilinden 320’sini alabileceği, AKPMHP’nin toplam milletvekili sayısıyla anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa ulaşılmasının mümkün olmadığı değerlendirmesi yapılıyor. Milletvekili sayısı 600’e çıkmasına karşın AKP’nin vekil sayısında artış olmayacağı kaydedilirken, sahada durumun 7 Haziran kadar kötü olmadığı, ancak 1 Kasım kadar da iyi olmadığı görüşü dile getiriliyor. Parti yönetimi, anketlerde durumun çok kötü olmadığı, Meclis’te çoğunluğu alacakları yönündeki iyimser tahminlerine karşın milletvekili sayısının çok sınırda çıkabileceği, hatta 300’ün altına düşebileceği yorumları da yapılıyor. Bu durumda MHP’nin hükümet üzerindeki yaptırım gücünün artacağı ve alınacak kararlarda etkili olacağı, AKP’nin MHP’ye bağımlı hale geleceği dile getiriliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP kendi anketinde de çakıldı.... Oyları 1 Kasım seçimlerinin... Sonraki Haber >>

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:19:51