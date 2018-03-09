Samanyolu Haber /Gündem / AKP kayıp silahların da araştırılmasını istemiyor... /09 Mart 2018 10:42

AKP kayıp silahların da araştırılmasını istemiyor...

CHP’nin ‘kayıp silahların araştırılması’ amacıyla Meclis’e taşıdığı araştırma önergesi AKPli vekillerin oylarıyla reddedildi.

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CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı faaliyet raporunda yer alan ‘kayıp silah sayısının’ son üç yılda yüzde 720 arttığını belirterek Meclis’e araştırma önergesi verdi.

Önergesinde, kayıp silahların ülke güvenliği açısından büyük tehdit oluşturduğunu belirten Tüm, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı’nın kamuoyundan kayıp silahlara ilişkin gerçekleri sakladığını savundu.

CHP’li vekil, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bakanlığın 2017 yılı faaliyet raporunu incelediğimizde, kayıp silah sayısının 106.000'i geçtiğini görüyoruz. İçişleri Bakanlığının verilerinde, 2014 yılında kayıp silah sayısı 14.000 görünürken, her ne hikmetse, bu sayı 2017 yılında 106.000'e çıkıyor. Kayıp silah sayısı sadece 3 yılda yüzde 720 artmış durumdadır. Ateşli silah nedeniyle her gün onlarca insan yaşamını yitirmektedir. 106.000 silahın kayıp olması sizleri gerçekten korkutmuyor mu, ürkütmüyor mu?


İçişleri Bakanlığı, hiçbir şey yokmuş gibi, bu silahlarla ilgili hiçbir çalışma yapmıyor, hiçbir tedbir almıyor ve adeta körler ve sağırları oynuyor. 106.000 kayıp silah, ülkemizin iç güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Geçtiğimiz gün, bakanlık Twitter’da, bu silahların 1944’ten beri kayıp olduğunu belirtmiştir. Eğer bu silahlar 1944’ten beri kayıp ise, neden 2014 raporuna eklemediniz? İşte raporu burada. Burada 14.000 küsur silahın kaybolduğu yazıyor. 2017 yılının raporu da burada. Burada da kayıp silah sayısı 106.000 olarak görünüyor. Tüm bu rakamlar, İçişleri Bakanlığı’nın resmî sitesinde bulunmaktadır. Silahlar 1944’ten beri değil, son üç yıldan beri kayıptır. İçişleri Bakanlığı bu açıklamasıyla 80 milyon insanın aklıyla dalga geçmektedir.”

Tüm’ün konuşmasından sonra söz alan AKP Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, kayıp silah sayısında azalma olduğunu ifade etti.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, CHP grubunun ‘kayıp silahların araştırılması’ önergesi AKP li vekillerin oylarıyla reddedildi.
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