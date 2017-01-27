AKP kavga dövüş geçirdi ama 1 haftadır Cumhurbaşkanlığı'na göndermedi

AKP anayasa paketini bir haftadır neden Cumhurbaşkanlığı'na göndermiyor?







CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, yeni anayasa referandumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İnce şöyle konuştu; “1 hafta önce Meclis'ten geçen Anayasa Değişiklik Teklifi Onay için hala Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmedi. Aceleniz vardı, Meclis'te milletvekillerini konuşturmadınız, sabahlara kadar çalıştırdınız, 1 haftadır neden bekletiyorsunuz? Ne oldu yoksa anketler istediğiniz gibi çıkmıyor mu? Meclis'te bekleterek zaman kazanmaya mı çalışıyorsunuz? Başbakan da dün yaptığını açıklamayla Meclis'ten Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiğini zannediyor, O da Kandırılmış! Yoksa Cuma günü piyasaların kapanma saatini mi bekliyorsunuz? Piyasalar etkilenmesin diye beklediğiniz sıcak para gelmedi mi hâlâ.”