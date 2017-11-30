AKP karıştı, Zarrab'ın kaçışı 'Davutoğlu'nun işi' iması

AKP İstanbul Milletvekili TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Reza Zarrab’ın Türkiye için kurulan bir organizasyonun parçası olduğunu öne sürerek, yurtdışına çıkmasına göz yuman, ihmali olan veya yardımcı olanların ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Şentop, “Türkiye’den gidişinin de bu planının bir parçası olduğu üzerinde düşünmek gerekir. Bu operasyon çerçevesinde bir ihanet işidir” dedi.





Hürriyet‘ten Nuray Babacan‘ın haberine göre, Zarrab’ın, Türkiye’de cezaevinden çıktıktan sonra eşi ve çocuğuyla ABD’ye gitmesi sürecinde, istihbarat birimlerinin üzerine düşeni yapmadığına ilişkin tartışmalar AKP içinde haftalardır sürüyor. Şentop, TBMM’deki sohbetinde, bu işin arkasındaki organizasyonun ortaya çıkarılması için ABD’den önce Türkiye’ye bakmak gerektiğini söyledi. Şentop, şöyle konuştu:





“Sarraf (Reza Zarrab), ABD’de belli yönde ifade vermesi için baskı görmüş olabilir. Buna ilişkin çok şey duyuyoruz ama asıl Türkiye’den gidişinin, bu planının bir parçası olduğu üzerinde düşünmek gerekir. Dolayısıyla onun gidişinde dahli olanların, yardımcı olanların, göz yumanların da mutlaka araştırılması lazım. Bu operasyon çerçevesinde bir ihanet işidir. Sonuç itibarıyla belgelerin götürülmesi dahil, bu ihanetin, Sarraf’ın Türkiye’den gidişi konusunda da bir organizasyon boyutu olduğunu düşünüyorum.





DAVUTOĞLU GÖZ YUMDU İDDİASI





Öte yandan Reza Zarrab’ın, Amerika’ya gidişine kimin göz yumduğu tartışması özellikle iktidar partisin içinde sürerken başkent kulislerinde de önemli bir iddia konuşuluyor.





Bu iddiaya göre, 17/25 Aralık krizi sonrasında, yargılanma ve can güvenliği konusunda sıkıntıya düşen Zarrab, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’ndan güvence istedi. Ancak Davutoğlu hükümetinden böyle bir güvence verilmedi.





İran tarafının da aradığı ve ölümle tehdit edildiği öne sürülen Zarrab, İstanbul’da Tarabya’da Amerikalı gizli servis elemanlarıyla görüştü. Bu görüşmelerde varılan anlaşma gereğince Zarrab, ABD’ye gitti.





Hürriyet