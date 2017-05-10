AKP Kanalında yapılan hakarete gözaltı kararı





Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Tvnet’te yayınlanan programda Atatürk’le ilgili söylediği sözler nedeniyle yazar Süleyman Yeşilyurt hakkında “Atatürk’ün hatırasına hareket etme” suçundan soruşturma başlattı.

Savcılık, Nur Cemaati’nin Okuyucular kolunun hocalarından olduğu belirtilen Hasan Akar’ın Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım hakkında sosyal medyada paylaşılan bir videoda söylediği sözler nedeniyle de soruşturma açtı. Başsavcılık ifadelerinin alınması için Yeşilyurt ve Akar hakkında gözaltı talimatı verdi.

Tvnet’teki Derin Tarih programında Atatürk’e ve manevi kızı Afet İnan’a, internetteki bir videoda da annesi Zübeyde Hanım’a hakaret edilmesine tepkiler çığ gibi büyüdü. Savcılık hakaretleri edenlere gözaltı kararı çıkarttı