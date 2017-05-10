Samanyolu Haber /Gündem / AKP Kanalında yapılan hakarete gözaltı kararı /10 Mayıs 2017 07:56

AKP Kanalında yapılan hakarete gözaltı kararı

AKP ye yakın Tvnet’teki Derin Tarih programında Atatürk’e yapılan haret için göz altı kararı çıktı

SHABER3.COM

Tvnet’teki Derin Tarih programında Atatürk’e ve manevi kızı Afet İnan’a, internetteki bir videoda da annesi Zübeyde Hanım’a hakaret edilmesine tepkiler çığ gibi büyüdü. Savcılık hakaretleri edenlere gözaltı kararı çıkarttı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Tvnet’te yayınlanan programda Atatürk’le ilgili söylediği sözler nedeniyle yazar Süleyman Yeşilyurt hakkında “Atatürk’ün hatırasına hareket etme” suçundan soruşturma başlattı.

Savcılık, Nur Cemaati’nin Okuyucular kolunun hocalarından olduğu belirtilen Hasan Akar’ın Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım hakkında sosyal medyada paylaşılan bir videoda söylediği sözler nedeniyle de soruşturma açtı. Başsavcılık ifadelerinin alınması için Yeşilyurt ve Akar hakkında gözaltı talimatı verdi. 
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