Samanyolu Haber /Gündem / AKP istedi, Halk Özel Harekatı, emir telakkisiyle kendini lağvetti /28 Şubat 2018 12:51

AKP istedi, Halk Özel Harekatı, emir telakkisiyle kendini lağvetti

Kamuoyunda faaliyetleri tartışılan Halk Özel Harekâtı Derneği'nin Ankara'daki şube binası kapandı. Tabelası indirilen şube binasına kiralık ilanı asıldı.

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Son ilan edilen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 'milis gücü' ve iç savaş tartışmalarını başlattı. 

Bir "cezasızlık" maddesi getirildi bu KHK ile…

“15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler” kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin hiçbir sorumluluğu olmayacak.

Osmanlı armalı, Halk Özel Harekâtı (HÖH) yazılı araçları ile kamuoyunun gündemine gelen HÖH ise, bu KHK sonrası bir kez daha gözlerin çevrildiği bir dernek hâline geldi.

HÖH’ün bireysel silahlanmaya gittikleri yolunda bazı ifadeler doğrultusunda HDP ve CHP tarafından Meclis gündemine taşınmıştı konu.

Öyle ki, "80 milyonluk millet olarak bize ihtiyaç duyulduğunda her zaman hazırız” mesajı ile hareket ettiklerini söylüyordu derneğin başkanı.

İçişleri Bakanlığına kayıtlı bir dernek olduğu ve 22 ilde aktif çalışmalar yürüttüğü ortaya çıkan HÖH hakkında inceleme başlatıldığı yakın zamanda basına yansımıştı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Halk Özel Harekatı (HÖH) adlı dernek hakkında inceleme başlatmıştı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya, İçişleri Bakanlığından kendilerine gelen uyarı doğrultusunda derneği kapattıklarını söylüyor.

Kaya’nın kapatma kararına ilişkin açıklaması şöyle:

“Derneğimizin isminin Jandarma ve Polis Özel Harekâtı’nı çağrıştırdığını, bunun da kamuoyunda yanlış algılamalara yol açtığı yönünde uyarı yazısı bize gönderildi. Devletimizin zarar görmemesi, farklı tartışmalara yol açmamak adına derneğimiz HÖH’ü ve 46 şubesini kapattık.”
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