Samanyolu Haber /Gündem / AKP İstanbul'da Damat krizi /28 Kasım 2018 10:20

AKP İstanbul'da Damat krizi

Berat Albayrak’ın ilçe adaylarının listesini hazırlaması Yıldırım’ı öfkelendirdi. Kriz yaşayan Erdoğan ve Yıldırım, baş başa yemek yedi. Yıldırım, öncesinde Albayrak ile görüştü.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı açıklamasını iki kez ertelemesinin altında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım arasındaki kavganın yattığı öğrenildi. Başbakanlığı döneminden beri Yıldırım’la araları açık olan Albayrak’ın ekibiyle birlikte ilçe adaylarının listesini hazırladığı, Yıldırım’ın bu duruma tepki gösterdiği kaydedildi. AKP Genel Merkezi’nin İstanbul’un ilçe adaylarıyla ilgili hazırladığı listede Albayrak ile partideki ekibinin etkili olduğu, liste hazırlanırken Yıldırım’ın görüşünün alınmadığı kaydediliyor. Yıldırım’ın kendisinin istediği adayların bulunmadığı listenin kendisine emrivaki olarak getirilmesine tepki göstermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde de sorunun çözülememesi üzerine İstanbul ile ilgili adaylık açıklamasının bekletilmesine karar verildiği konuşuluyor. Yıldırım’ın İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile de anlaşamadığı belirtiliyor.

Yoğun trafik

Yıldırım, grup toplantısı için Meclis’e gelen Erdoğan’ı karşılarken, grup salonuna kadar kendisine eşlik ederken bir süre sohbet etti. Erdoğan’ın 20 ilin adaylarını açıkladığı sıralarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü. Grup toplantısından çıkan Erdoğan, makamına geçtiği Yıldırım ile baş başa yemek yedi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeden sonra bir açıklama yapılmazken, tarafların neşeli olduğu gözlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP İstanbul'da Damat krizi Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:20:42