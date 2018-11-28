AKP İstanbul'da Damat krizi

Cumhuriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı açıklamasını iki kez ertelemesinin altında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım arasındaki kavganın yattığı öğrenildi. Başbakanlığı döneminden beri Yıldırım’la araları açık olan Albayrak’ın ekibiyle birlikte ilçe adaylarının listesini hazırladığı, Yıldırım’ın bu duruma tepki gösterdiği kaydedildi. AKP Genel Merkezi’nin İstanbul’un ilçe adaylarıyla ilgili hazırladığı listede Albayrak ile partideki ekibinin etkili olduğu, liste hazırlanırken Yıldırım’ın görüşünün alınmadığı kaydediliyor. Yıldırım’ın kendisinin istediği adayların bulunmadığı listenin kendisine emrivaki olarak getirilmesine tepki göstermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde de sorunun çözülememesi üzerine İstanbul ile ilgili adaylık açıklamasının bekletilmesine karar verildiği konuşuluyor. Yıldırım’ın İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile de anlaşamadığı belirtiliyor.





Yoğun trafik





Yıldırım, grup toplantısı için Meclis’e gelen Erdoğan’ı karşılarken, grup salonuna kadar kendisine eşlik ederken bir süre sohbet etti. Erdoğan’ın 20 ilin adaylarını açıkladığı sıralarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü. Grup toplantısından çıkan Erdoğan, makamına geçtiği Yıldırım ile baş başa yemek yedi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeden sonra bir açıklama yapılmazken, tarafların neşeli olduğu gözlendi.