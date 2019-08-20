Samanyolu Haber /Gündem / AKP İstanbul eski il başkanı: Pelikan çetesi, 23 Haziran’ın hesabını verecek /20 Ağustos 2019 10:10

AKP İstanbul eski il başkanı: Pelikan çetesi, 23 Haziran’ın hesabını verecek

Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen AKP İstanbul eski il başkanı Pelikan çetesine '23 Haziran’ın hesabını verecekler' dedi

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AKP İstanbul eski il başkanı Selim Temurci, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği Pelikancılar hakkında sert açıklamalar yaptı. Temurci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kaybedilmesinden sorumlu tuttuğu Pelikancılar için “Çete, alçaklar” ifadesini kullanırken, “23 Haziran’ın hesabını verecekler” dedi.

Selim Temurci, gazeteci Çağlar Cilara’nın YouTube üzerinden yaptığı 10. Köy programına katıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Pelikancılar grubunun merkezi olan ve Pelikan Yalısı olarak bilinen Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi’ni ziyaret etmesini değerlendirdi.

 
Ziyareti sert sözlerle eleştiren Temurci şunları söyledi: “Ben Sayın Cumhurbaşkanı için ölümüne mücadele etmiş biriyim. O fotoğraf Cumhurbaşkanımızın hayatında hiçbir zaman olmaması gereken bir kareydi. Dünyanın neresinde görülmüştür başbakanı alaşağı eden bir trol çetesinin mekanına bir ülkenin devlet başkanın gitmesi.

Şayet şunun için gittiyse Allah razı olsun. Nasihat için gittiyse. Bu işin bitirin, bunlar bize yakışmıyor. Bu böyleyse problem yok. Ama görüyorum ki o ziyaretten sonra bu ülkede bakanlık yapmış insanlara, bu ülkenin çok değerli insanlarına, bu yapıdaki alçaklar cümle kurmaya başladılar.

Biz mücadele etme azmimizi milletimizden alırız. Trol çeteleriyle iktidar belirlenseydi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan hikayesi bu ülkede olmazdı.”

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimi sonrası 13 bin oy farkla kaybeden AKP’nin itirazı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmişti. 23 Haziran’da tekrarlanan seçimde AKP, daha büyük bir farkla kaybetmişti.

Selim Temurci, İstanbul seçiminin tekrarlanması ve AKP’nin 800 bin oy fakla kaybedilmesinin sorumluluğunu “Çete” dediği Pelikancılar’a yükledi ve şöyle devam etti:

“İstanbul’u bu çete nasıl kaybettirdiyse önce o işin hesabını verecek. 31 Mart’ta AK Parti sadece bir seçim kaybetti. 23 Haziran’da ise onurunu ve gururunu kaybettirdi bu çetenin yaptırdıkları. Bu çetenin yaptıklarının seçimlerin tekrarlanmasında etkili olduğunu düşünüyorum.

13 bin oyla kaybedilmiş bir İstanbul sadece İstanbul’da bir kayıptı. Ama 23 Haziran’da İstanbul üzerinden bütün Türkiye’yi kaybetmiş bir algıyı yaratmak ancak F..Ö benzeri bir Pelikan oyunudur. Ve bu başarılmıştır.”
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