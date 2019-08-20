AKP İstanbul eski il başkanı: Pelikan çetesi, 23 Haziran’ın hesabını verecek

AKP İstanbul eski il başkanı Selim Temurci, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği Pelikancılar hakkında sert açıklamalar yaptı. Temurci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kaybedilmesinden sorumlu tuttuğu Pelikancılar için “Çete, alçaklar” ifadesini kullanırken, “23 Haziran’ın hesabını verecekler” dedi.





Selim Temurci, gazeteci Çağlar Cilara’nın YouTube üzerinden yaptığı 10. Köy programına katıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Pelikancılar grubunun merkezi olan ve Pelikan Yalısı olarak bilinen Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi’ni ziyaret etmesini değerlendirdi.









Ziyareti sert sözlerle eleştiren Temurci şunları söyledi: “Ben Sayın Cumhurbaşkanı için ölümüne mücadele etmiş biriyim. O fotoğraf Cumhurbaşkanımızın hayatında hiçbir zaman olmaması gereken bir kareydi. Dünyanın neresinde görülmüştür başbakanı alaşağı eden bir trol çetesinin mekanına bir ülkenin devlet başkanın gitmesi.





Şayet şunun için gittiyse Allah razı olsun. Nasihat için gittiyse. Bu işin bitirin, bunlar bize yakışmıyor. Bu böyleyse problem yok. Ama görüyorum ki o ziyaretten sonra bu ülkede bakanlık yapmış insanlara, bu ülkenin çok değerli insanlarına, bu yapıdaki alçaklar cümle kurmaya başladılar.





Biz mücadele etme azmimizi milletimizden alırız. Trol çeteleriyle iktidar belirlenseydi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan hikayesi bu ülkede olmazdı.”



