AKP işsizin parasına el koydu!

İşsizin parası hükümete akacak





İşsizlere maaş ödemek için binbir zorluk çıkaran hükümet, işsizin parasından kesip Çalışma Bakanlığı'na bağlı İşkur'a aktardığı yıllık kaynağı 3.9 milyar liradan 6.6 milyar liraya yükseltti. Bakanlık, sadece 2017 ve 2018 yılında 13.2 milyar lirayı hükümetin parası gibi harcayacak.







Referandum vaatleri nedeniyle ciddi kaynak sıkıntısına giren hükümet, çareyi yine işsizlik sigortasının parasına el koymakta buldu. Bakanlar Kurulu, aldığı yeni bir kararla, işsizlik sigortasının yıllık prim gelirlerinden 2011 yılından bu yana İşkur'a aktarmak üzere yaptığı kesinti oranını yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkardı.





Böylece hükümet, işsizlik sigortasının en önemli gelir kaynağının yarısına bir anlamda el koymuş oldu. Kararda yüzde 50'lik oranın 2017 ve 2018 yılları için uygulanacağı ifade edildi. Ancak hükümetin 2019 yılında yapılacak kritik başkanlık seçimi döneminde, aynı zamanda seçim yatırımı olarak da kullanalabileceği bu dev kaynağı yasadaki yüzde 30'luk düzeye indirmesi beklenmiyor.





BAKANLIK KULLANACAK





Fonun 2016 yılı prim geliri 13 milyar 240 milyon lirayı bulmuştu. Buna göre hükümet, 2017 yılında bu paranın 6 milyar 620 milyon lirasını İşkur aracılığıyla kullanma yetkisi almış oldu. Yüzde 30'luk oran devam etmiş olsaydı kullanacağı para 3.9 milyar lira civarında kalacaktı. Oran artışıyla 2 yıl için işsizin parasından 5.3 milyar liranın üzerinde ilave kaynak alınmış olacak.

Bakanlık bu kaynağı, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme gibi işlerde kullanacak. Ayrıca, danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak gibi işlere de bu kaynaktan harcama yapabilecek.





KIDEMİ DE KORKUTTU





Hükümetin İşsizlik Fonu'ndan her geçen gün daha fazla kaynağı kullanması kıdem tazminatı fonu kurulmasının yönelik tepkilerin daha da artmasına neden olabileceği belirtiliyor. İşsizlik fonundan geçen yıl işsizlere sadece 2.2 milyar lira maaş ödenirken başka alanlara 9.9 milyar liranın üzerinde para aktarıldı.





İşsizlik sigortası çalışanların işlerini kaybettiklerinde hayatlarını idame ettirmeleri için kurulmuştu. Hükümet ise fonda biriken devasa kaynağı kullanabilmek için önce fon gelirlerine vergi getirdi, ardından da çıkardığı bir dizi yasayla işsizlere maaş dışındaki birçok alana para aktarmaya başladı.





İŞSİZLER SANDIKTA ‘HAYIR' DEDİ





Referandum sonrası bir anket yapan Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, ilginç sonuçları ortaya koydu. Yapılan ankete göre kendisini ‘çalışmıyor/işsiz' olarak tanımlayanların yüzde 58'i referandumda ‘hayır' oyu kullandı. Çalışanların yüzde 52'sinin de ‘hayır' oyu kullandığını ortaya koyan ankete göre, ‘evet'e en büyük desteği ev kadınları verdi. Ev kadınlarının yüzde 65'i referandumda ‘evet' dedi. Öğrencilerin yüzde 51'i referandumda ‘hayır' derken, emeklilerde ‘evet' ve ‘hayır' eşit şekilde dağıldı.