AKP İsrail ile ilişkilerde sessiz sedasız yeni bir adım attı

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot Gazetesi'nin haberine göre Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir ilerleme adımı atılıyor. Gazetede yer alan habere göre Türkiye ile İsrail arasında kapalı kapılar arkasında görüşmeler gerçekleştiriliyor ve “normalleşme” doğrultusunda anlaşmaya varıldı .





Yedioth Ahronot’un Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilere dair haberine göre Türkiye ve İsrail heyetleri arasında bir dizi görüşme gerçekleştirildi ve bu ayın sonuna doğru taraflar büyükelçi ataması gerçekleştirecek.





Mayıs ayında İsrail'n Gazze sınırında Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliam sonrası Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler gerilmiş ve büyükelçiler geri dönmüştü.







