AKP Interpol aracılığıyla Almanya'dan 530 kişiyi istiyor

Türkiye'den Alman Emniyet Teşkilatı'nın İnterpol masasına 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gelen dosya sayısı 569. Bunların 530'u hakkında yakalama kararı var, 39 dosya ise ikametgah tesbiti istemini içeriyor.







İnterpol konusu Almanya'da yazar Doğan Akhanlı'nın yaz aylarında İspanya'da tutuklanmasının ardından tartışılmaya başladı. Bilindiği kadarıyla aslında Akhanlı için Türkiye'nin çıkarmış olduğu tutuklama emri İnterpol tarafından Almanya Federal Hükümet'ine 2013 yılının sonunda iletilmişti. Fakat Almanya'da bu konuda hiçbir şey yapılmadı. İnterpol'ün siyasi, askeri, dini veya ırkçı sebeplerle talepte bulunmasına Almanya'da izin verilmiyor. Bu nedenle Akhanlı davasında da Federal Hükümet bu konuda bir şey yapmamayı tercih etti.





Akhanlı olayının ardından Almanya İnterpol’ün siyasi arama taleplerini durdurmak istiyor. Türkiye gibi ülkelerin İnterpol’ü siyasi amaçla kötüye kullanmasını engellemek için de Almanya'nın insyatifiyle bir Avrupa girişimi başlatıldı. Konuyla ilgili Eylül ayında Almanya'nın yanı sıra dokuz Avrupa Birliği ülkesinin katıldığı resmi olmayan ilk toplantı yapıldı. Almanya Sol Parti Milletvekili Andrej Hunko da Federal hükümete İnterpol’ün siyasi amaçla kullanılmasına karşı alınan önlemlerle ile ilgili bir soru önergesi verdi. Soru önergesine Alman Hükümetinin verdiği yanıtı gazeteci Elmas Topçu, Almanya radyo kanalı WDR Exklusiv için hazırladı.





Alman hükümetinin verdiği yanıta göre toplantıya katılan AB ülkeleri Belçika, Estonya, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, Avusturya, İsveç ve İngiltere. Toplantıda siyasi suiistimali AB düzeyinde önlemek için ne yapılabileceği konuşuldu. Toplantıdan çıkan karara göre uzmanlardan oluşan bir kurul oluşturuldu ve konuyla ilgilenmek için Avrupa Komisyonu devreye giriyor.





Bu komisyon, İnterpol’ün siyasi kararlı tutumuna karşı AB'ne üye devletler birlikte ortak bir eylem planı ve tanımı geliştirmek için bir çalıştay da düzenleyecek. Amaç, İnterpol tarafından talep edilen arama ve yakalama kararının siyasi olarak alınmış bir karar olup olmadığını hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak ve daha iyi iletişim kurulmasını sağlamak.





Türkiye'den Alman Emniyet Teşkilatı'nın İnterpol masasına 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kasım 2017 tarihine kadar 569 dosya intikal etmiş. Toplam 530 yakalama kararı var. 39 dosya içinse ikametgâh tespiti bildirimi istenmiş.





Türkiye’nin İnterpol aracılığı ile tüm muhalifleri susturmayı amaçladığı düşünülüyor. Örneğin Almanya vatandaşı Kemal K. İnterpol tarafından arandığı için Temmuz ayından beri Ukrayna'da. Almanya Hükümeti'nin Kemal K.'yı geri getirmek için verdiği tüm çabalar sonuçsuz kaldı.





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