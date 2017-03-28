AKP İmralı ile tekrar görüşmeye başladı mı?









Yandaş Medyanın Amiral Gemisi Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Öcalan ile Newroz öncesi yetkililerin bir görüşme gerçekleştirdiği imasında bulundu.







Selvi, şu anda çözüm sürecinin geri dönmesinin mümkün olmadığını yazarken, Öcalan ile görüşme yapıldığını iddiasına neden olan şu ifadeleri kullandı:





Peki İmralı bu işin neresinde? Öcalan, sorunların çözümü konusunda her zaman bir potansiyelinin olduğunu söylemekle birlikte konjonktürün buna imkân vermediğinin farkında. O nedenle Nevruz’da mesaj göndermek gibi bir çabanın içinde olmamış.