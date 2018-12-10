AKP IMF 'nin tavsiye kararkarını uygulamaya başladı...

Yeniçağ gazetesine konuşan Yılmaz “Orta Vadeli Programda ön görülen konular yüzde 99,9 IMF’nin 4’üncü madde kapsamında Türkiye’ye yönelik konsültasyon sonucunda ortaya koyduğu tavsiyeleri esas alınarak hazırlanmış bir ekonomi programı” ifadesini kullandı.











Yılmaz, AKP iktidarının İşsizlik Fonu’nda biriken ve işçiler için kullanan parayı müteahhitlere dağıttığını belirtti. İşsizlik Fonu’ndaki biriken parayı AKP iktidarının istediği gibi kullandığına dikkat çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:





“İşsizlik fonunda kâğıt üzerinde para var. Nakit olarak bir para yok, olsa olsa yüzde 6- 7 gibi bir rakam bankalarda mevduat olarak duruyor. Primler toplanır toplanmaz hazineye borç veriliyor. Hazine de bu parayı harcamış vaziyette. Mesela karayolları bütçesine bakıldığında 9 -10 milyarlık ödenek görünüyor, fakat bunun iki katı harcama yapıyor. Bunu işte buralardan yapıyorlar. Müteahhitlerin ödemeleri de buralardan yapılıyor. 11 milyar TL’sini kamu bankalarına verdiler. Bütçe dışı keyfi harcama yapılıyor.”





AKP hükümetinin IMF’nin tavsiye kararına göre ekonomi programı uyguladığını aktaran Yılmaz, “Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), 4’üncü madde çerçevesinde her ülkeye Konsültasyon yapmaya geliyor. 2018 Nisan ayında Türkiye’ye geldiler Ağustos’ta ise bulgular yayınlandı. Orta Vadeli Programda ön görülen konular yüzde 99,9 IMF’nin 4’üncü madde kapsamında Türkiye’ye yönelik konsültasyon sonucunda ortaya koyduğu tavsiyeleri esas alınarak hazırlanmış bir ekonomi programı. Dolayısıyla IMF’siz, IMF programı demek doğru olur” diye konuştu.





Enflasyonun düşmesine de değinen Yılmaz, dar gelirli vatandaşların enflasyonun düşmediğini aksine yükseldiğini savundu. Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı:





“Enflasyonun düşüşü KDV indirimleri ve benzinli dizel otomobillerden geliyor. Kaç kişinin sepetinde otomobil var? Düşüşün bir kısmı buradan kaynaklanıyor. Onca hesaplama kurnazlıklarına rağmen enflasyon oranları evet düştü. Bu düşüş millete ne kadar yansıyor ona bakmak gerekir. Zenginlere vergi indirimi yaparak memur ve emekliye maaş zammı oranını düşürmek için enflasyon düşürülüyor. Tüketim sepetinin önemli bir kısmını ekmek makarna soğan gibi temel gıdalar oluşturuyor. Enflasyonun düşmesine neden olan otomobil fiyatlarında ki düşüş dar gelirli vatandaşı ilgilendirmez. “