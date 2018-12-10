Samanyolu Haber /Gündem / AKP IMF 'nin tavsiye kararkarını uygulamaya başladı... /10 Aralık 2018 14:45

AKP IMF 'nin tavsiye kararkarını uygulamaya başladı...

Eski Merkez Bankası Başkan ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, AKP hükümetinin IMF’nin tavsiye kararına göre ekonomi programı uyguladığını söyledi.

SHABER3.COM

Yeniçağ gazetesine konuşan Yılmaz “Orta Vadeli Programda ön görülen konular yüzde 99,9 IMF’nin 4’üncü madde kapsamında Türkiye’ye yönelik konsültasyon sonucunda ortaya koyduğu tavsiyeleri esas alınarak hazırlanmış bir ekonomi programı” ifadesini kullandı.


 
Yılmaz, AKP iktidarının İşsizlik Fonu’nda biriken ve işçiler için kullanan parayı müteahhitlere dağıttığını belirtti. İşsizlik Fonu’ndaki biriken parayı AKP iktidarının istediği gibi kullandığına dikkat çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşsizlik fonunda kâğıt üzerinde para var. Nakit olarak bir para yok, olsa olsa yüzde 6- 7 gibi bir rakam bankalarda mevduat olarak duruyor. Primler toplanır toplanmaz hazineye borç veriliyor. Hazine de bu parayı harcamış vaziyette. Mesela karayolları bütçesine bakıldığında 9 -10 milyarlık ödenek görünüyor, fakat bunun iki katı harcama yapıyor. Bunu işte buralardan yapıyorlar. Müteahhitlerin ödemeleri de buralardan yapılıyor. 11 milyar TL’sini kamu bankalarına verdiler. Bütçe dışı keyfi harcama yapılıyor.”

AKP hükümetinin IMF’nin tavsiye kararına göre ekonomi programı uyguladığını aktaran Yılmaz, “Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), 4’üncü madde çerçevesinde her ülkeye Konsültasyon yapmaya geliyor. 2018 Nisan ayında Türkiye’ye geldiler Ağustos’ta ise bulgular yayınlandı. Orta Vadeli Programda ön görülen konular yüzde 99,9 IMF’nin 4’üncü madde kapsamında Türkiye’ye yönelik konsültasyon sonucunda ortaya koyduğu tavsiyeleri esas alınarak hazırlanmış bir ekonomi programı. Dolayısıyla IMF’siz, IMF programı demek doğru olur” diye konuştu.

Enflasyonun düşmesine de değinen Yılmaz, dar gelirli vatandaşların enflasyonun düşmediğini aksine yükseldiğini savundu. Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı:

“Enflasyonun düşüşü KDV indirimleri ve benzinli dizel otomobillerden geliyor. Kaç kişinin sepetinde otomobil var? Düşüşün bir kısmı buradan kaynaklanıyor. Onca hesaplama kurnazlıklarına rağmen enflasyon oranları evet düştü. Bu düşüş millete ne kadar yansıyor ona bakmak gerekir. Zenginlere vergi indirimi yaparak memur ve emekliye maaş zammı oranını düşürmek için enflasyon düşürülüyor. Tüketim sepetinin önemli bir kısmını ekmek makarna soğan gibi temel gıdalar oluşturuyor. Enflasyonun düşmesine neden olan otomobil fiyatlarında ki düşüş dar gelirli vatandaşı ilgilendirmez. “
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP IMF 'nin tavsiye kararkarını uygulamaya başladı... Sonraki Haber >>

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

Polisin göstericiyi vurma anı!

Polisin göstericiyi vurma anı!

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek

Mars'taki rüzgar sesi ilk kez kaydedildi

Mars'taki rüzgar sesi ilk kez kaydedildi

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Fransa'yı karıştıran görüntüler

Fransa'yı karıştıran görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:17:00