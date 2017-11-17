Samanyolu Haber /Politika / AKP ile MHP'nin ittifakı kesinleşti /17 Kasım 2017 09:37

AKP ile MHP'nin ittifakı kesinleşti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Bahçeli'nin 'önümüzdeki seçimlerde AKP ile ittifak edeceğiz' sözleri soruldu

SHABER3.COM

Erdoğan gazetecilere baraj ve MHP'yle ittifak konusunda şunları söyledi:

BAHÇELİ’NİN SÖZLERİ: Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığım dönemi içinde yerli ve milli olarak vatanseverlik konusundaki tüm yaklaşımlarını aynen paylaşıyorum. Bundan sonraki süreçte de vatanseverlik, ülkemizin değerleri noktasında, milli yerli olacak her konuda; hele hele terör örgütleriyle dayanışma içinde olan bir anamuhalefet partisi karşısında biz yerli ve milli olarak vatanımızın çıkarları, tüm milletimizin çıkarları noktasında MHP ile biz her türlü adımı atmaya varız. Bu konuda tereddüdümüz dahi yoktur.

İTTİFAK VE BARAJ: Bu konuda bir çalışma yok. Bana göre bu, erken sayılabilecek bir tartışma. Ancak ülke olarak baraj meselesinde tecrübemiz, deneyimimiz fazlasıyla var. Olaya ekonomik ve mali istikrar olarak bakmamız lazım. 50 artı 1 ile siyasi istikrar geliyor. Bütün bunları göz önüne aldığımızda belki bir seçim öncesi ittifak düşünülebilir, onun üzerinde durulabilir. Bu da yetkili kurullarımızın çalışması, gerekli değerlendirmeleri yapması gereken bir iştir. 
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