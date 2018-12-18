Samanyolu Haber /Gündem / AKP ile MHP yeniden masaya oturdu: MHP 8, AKP 2 ilden adayını çekiyor /18 Aralık 2018 17:02

AKP ile MHP yeniden masaya oturdu: MHP 8, AKP 2 ilden adayını çekiyor

Cumhur İttifakı bazı iller için yeniden masaya oturdu. Kulis bilgilerine göre MHP 8, AK Parti ise 2 ilde adayını çekecek.

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AKP ile MHP, daha önce açıklanan bazı illeri yeniden gözden geçirme kararı aldı. 

MHP’nin, birkaç ilde daha adayını çekme kararı aldığı öğrenilirken, AKP’nin de Iğdır ve Kars adaylarını geri çekeceği, bu iki ilde MHP’yi destekleyeceği öne sürüldü.

Cumhur İttifakında şu ana kadar MHP Ankara, İstanbul ve İzmir’de, AKP de Adana, Mersin ve Manisa’da aday çıkarmadı.
 
AKP’nin, Adana, Mersin, Manisa’nın yanında Osmaniye’de de aday çıkarmayacağı, MHP’yi destekleyeceği belirtildi. Ancak MHP’nin Iğdır ve Kars’ı da istediği ileri sürüldü. MHP, son yerel seçimlerde Kars Belediye Başkanlığını almıştı. AKP ise daha önce Iğdır ve Kars belediye başkan adaylarını açıklamıştı.

AKP ve MHP kurmaylarının, karşılıklı olarak bazı illeri yeniden masaya yatırdığı, AKP’nin Iğdır ve Kars belediye başkan adaylarını geri çekeceği, bu iki ilde MHP’nin adaylarının destekleneceği konusunda anlaştıkları iddia edildi. MHP’nin de 8 ilde daha adayını çekeceği iddia edildi. AKP ve MHP’nin, aday göstermedikleri illerde ‘ortak aday’ yerine ‘destekleme’ stratejisini uygulayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesi sonucunda Muğla ve Aydın’da da AKP adayının destekleneceği öğrenildi. MHP bu iki ilde adayını çekmişti.

Gazeteduvar
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