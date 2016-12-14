AKP ile MHP Rumelilileri Türk saymıyor mu?





Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yeni anayasa taslağındaki Cumhurbaşkanı olma yeterliliği ile ilgili kısma dikkat çekti. Yeni anayasa taslağının 8'inci maddesinde kanunun 101. maddesinde yapılan değişiklik "Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından, doğrudan halk tarafından seçilir" diye belirtildi. Lütfü Türkkan sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu da etiketleyerek, şöyle dedi:





"Yeni Anayasa taslağında yer alan 'doğuştan Türk vatandaşı olacak' ibaresine neden ihtiyaç duyuldu bilmiyorum. Taslakta yer alan bu madde ile AKP ve bu taslakta anlaşan MHP, SG Bakanı @MuezzinogluDR'nu ve tüm Rumelileri Türk olarak görmüyor. Anayasa maddesine ilave edilen bu madde ile Gümülcine doğumlu @MuezzinogluDR gibi sonradan anavatana gelen soydaşlarımız cumhurbaşkanı olamayacak."



